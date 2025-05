Sistemas con burbujas de mediocridad

Hoy nos admiramos de que muchas posiciones de poder se encuentren ocupadas por personas que no parecen tener ni idea de lo que hacen; pero están ahí, tomando decisiones, liderando equipos, apareciendo en entrevistas, como si fueran genios. Mientras tanto, gente realmente preparada, ética e inteligente sigue invisible; atrapada en cargos secundarios como si el sistema estuviera diseñado para ignorarlos.

¿A qué obedece que los menos preparados terminen teniendo más influencia que los que realmente entienden las cosas?

Una de las verdades incómodas que responde a la pregunta planteada es que, en esta era hiperconectada, no necesitas ser competente, basta con parecerlo; y ahí empieza a tomar forma este extraño fenómeno donde los que gritan más fuerte, los que prometen más, los que aparentan tener respuestas, son los que se quedan con el poder. A ese fenómeno se le conoce como “la ilusión del liderazgo”, se debe a que nuestro cerebro tiende a asumir que también sabe lo que hace, incluso cuando no es verdad, y eso nos lleva a un punto aún más inquietante: nuestro cerebro, por diseño, está programado para caer en estas trampas usando atajos mentales para evaluar si alguien es competente o no. De esa manera cuando alguien habla con firmeza proyecta seguridad lo que interpretamos como inteligencia; dichos mecanismos fueron útiles para nuestros ancestros que necesitaban actuar rápido en un entorno peligroso, pero en el mundo moderno, esos mismos atajos se vuelven un problema porque la verdadera experiencia -la que se basa en hechos, dudas y matices-, muchas veces viene acompañada de incertidumbre, y a nadie nos agrada la misma.

Así las personas realmente inteligentes, suelen tener características que paradójicamente juegan en su contra. Por ejemplo: tienden a ver los matices donde otros ven respuestas simples, piensan antes de actuar, cuestionan en lugar de afirmar y en un entorno donde la gente busca certezas absolutas, esas virtudes se perciben como debilidades.

Ahora bien, esto se da porque a las personas mucho más preparadas les resulta difícil conectar con los demás, influenciar e inspirar liderazgo, dado que su forma de pensar se vuelve demasiado sofisticada y abstracta, volviéndolos invisibles e incomprendidos o incluso descartando su capacidad, considerándolo un obstáculo. Seguro frente al anterior argumento te vienen a la mente personajes como Jeff Bezos, el dueño de Amazon; Bill Gates, el dueño de Microsoft, o de Steve Jobs, quienes, pese a su introversión, son las caras que identificamos como los detonantes que hoy conocemos como tecnología. La respuesta para estos casos radica en lo siguiente: existen espacios que están estructurados para valorar la competencia, porque el fracaso es visible de inmediato. Por ejemplo: durante el accidente de Chernobyl, el feedback fue inmediato; pues bien, ahí donde los errores tienen consecuencias graves, la incompetencia no tiene donde ocultarse.

Pero te pondré el ejemplo donde uno de los espacios fue llenado con incompetencias en materia económica y política. ¿Recuerdas la película “La gran apuesta”? Justo aquella que describe cómo un hombre sumamente inteligente e introvertido de nombre Michael Burry, logra ver la enorme catástrofe que se avecina cinco años antes de que suceda el colapso económico de 2008. Tienes que saber que envió varias cartas al FBI, advirtiendo del problema. Por supuesto, nadie le hizo caso, porque en esos entornos el fracaso se puede disimular, justificar o incluso adornar; en política, economía, en grandes corporaciones o los medios de comunicación, la incompetencia puede florecer sin ser detectada por años, porque el resultado final es difuso, el impacto es colectivo, y la narrativa lo puede todo. Un ejecutivo puede maquillar números, un influencer puede ser más entretenido que veraz, y mientras eso funcione seguirá ganando espacio la estructura que influye en sistemas con poder demasiado concentrado, sin contrapesos, ni fiscalización real, transformándolo en el caldo de cultivo perfecto para líderes mediocres.

Decía Maquiavelo, y tenía razón: los líderes frágiles seleccionan a subordinados mediocres, no por falta de opciones, sino porque se sienten amenazados por el talento verdadero. Con ello se conforma una red de mediocridad que se extiende por todo el sistema pasa en gobiernos, en empresas, en organizaciones de todo tipo. Eso genera una cultura donde hacer preguntas es mal visto, donde opinar diferente se castiga, donde la inteligencia se convierte en un peligro, porque las personas más inteligentes suelen desarrollar también una conciencia moral más compleja; reflexionan, se cuestionan, dudan de sí mismas, pero en un escenario de competencia feroz, donde otros no tienen esos frenos éticos, esa profundidad puede volverse una desventaja porque el que no tiene límites siempre está dispuesto a ir un paso más allá. Ante ello, la vacuna siempre será desarrollar una alfabetización mediática real, aprender a distinguir entre la información y el espectáculo, elegir conscientemente qué consumes de quien lo consumes, filtrar más, reaccionar menos. De esa manera, el juego cambia, ya no eres sólo un espectador confundido por el caos, te conviertes en alguien que puede transformar su entorno desde adentro; pero esto no es solo un trabajo individual, también necesitamos rediseñar los sistemas que habitamos, las instituciones pueden y deben ser diseñadas para frenar el sesgo, el engaño y la incompetencia con la fórmula del pensamiento crítico, el discernimiento ético y el regreso a lo fundamentalmente humano.

Por cierto, fue el Día del Trabajo y no hay nada más despreciable que el mobbing laboral, que es una campaña absurda por hacerle un ambiente tóxico para uno o varios compañeros y compañeras de trabajo; pero como ya platicamos, se debe a la mediocridad.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

EEZ