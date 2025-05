Oaxaca: el encubrimiento que incendió una escuela

Lo que ocurrió en el Colegio Particular “Francoise Dolto” de Oaxaca no sólo fue un accidente, fue negligencia criminal encubierta por una red de silencios e irresponsabilidades. Ocho niñas y niños terminaron con quemaduras graves -dos de ellas en estado crítico- luego de que el maestro Jonathan Islas Saldaña, apodado el “maestro tatuado”, arrojara alcohol a una fogata durante una actividad escolar por el Día del Niño. Una chispa bastó para convertir la celebración en pesadilla.

Lo más indignante es el encubrimiento por parte de la directora del plantel, Ariela Sánchez Moreno, quien no sólo es la responsable administrativa de la escuela, sino también la esposa del agresor. Padres de familia me aseguran que el maestro huyó del lugar tras el incidente y, hasta el momento, se encuentra prófugo. No hay órdenes de aprehensión, y de nuevo prevalece la impunidad.

El fiscal general de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, apenas ha dicho que las investigaciones están en curso. ¿Y mientras tanto? El maestro sigue libre, arropado por la directora. Y las niñas siguen hospitalizadas.

Quien también ha brillado por su ausencia es el presidente municipal de la capital oaxaqueña, Raymundo Chagoya Villanueva, quien no ha levantado ni una ceja. De acuerdo con sus facultades, podría haber acompañado a las familias en este caso y presentado una denuncia ante la FGEO contra el colegio “Francoise Dolto”, tras la negligencia que provocó el accidente y mantiene a varios menores hospitalizados.

O bien, debió clausurar temporal o permanentemente la escuela por el riesgo inminente que representa para la seguridad de los estudiantes, en tanto las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones, pero nada.

A todo esto se suma el silencio cómplice de la secretaria de Educación estatal, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz. No ha emitido una sola declaración pública. No ha visitado a las víctimas. No ha exigido responsabilidades. Su ausencia frente a un caso tan grave no sólo es insensible: es imperdonable.

Me aseguran desde organizaciones de madres y padres de familia que este caso rebasó al colegio. Varias escuelas -públicas y privadas- ya se están organizando para exigir una auditoría completa al sistema de supervisión escolar de la SEP estatal. Porque esto no fue un hecho aislado. Ya van varios incidentes. Y si no hay cambios de fondo, tampoco será el último.

Padres de familia hacen un llamado al secretario de Educación federal, Mario Delgado, para que intervenga ante la ausencia y el silencio absoluto de las autoridades locales.

Nos vemos a las 8 por el 8.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

EEZ