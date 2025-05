Madre Patria

“Juro que cumpliré con lealtad las obligaciones que comporta la condición de ciudadano español, respetaré la Constitución y las leyes, y mantendré fidelidad al rey”. Juramento para quien obtiene la nacionalidad española.



Movimiento de… la hipocresía. Ese debería ser parte del nombre de Morena. En este escrito me centraré únicamente en Beatriz Gutiérrez Müller, ex NO primera dama de la Nación. Pero no por saña, sino porque, por obvias razones, es de los ejemplos más visibles de la 4T. En el seno de ese partido generalmente dicen una cosa y hacen -viven- otra.



Gutiérrez Müller, después de despotricar contra España, hizo lo impensable: pidió la nacionalidad española. Sí, la coautora de la carta lanzada desde la Presidencia de México que exigía al rey de España pedir disculpas al pueblo de México por la colonización (que nunca existió porque lo que hubo fue una conquista). La misma que dijo que México odia a los españoles, y luego tuvo que matizar, ahora les pide la nacionalidad. ¡Ver para creer!



Vale mencionar que la petición de la nacionalidad no ha sido desmentida por ella o por su entorno. Lo que es cierto es que la semana pasada acudió a las oficinas de la embajada de España en nuestro país donde se solicitan la nacionalidad española o las visas de estudiante/trabajador. Podría haber solicitado una visa en calidad académica, por ejemplo, para hacer una estancia de investigación, mas nada ha aclarado ella.



Sería de llamar la atención que efectivamente esté tramitando la nacionalidad española después de haber iniciado semejante pleito bananero con España.



Y que haya insistido que el rey Felipe VI y el pueblo de España pidieran perdón a los pueblos originarios, cuando ese perdón ya había sido ofrecido en el siglo XIX y luego nuevamente en 1992. Incongruencia e ignorancia de quienes piden esas disculpas.



Se dice que del odio al amor (y viceversa) ‘hay solo un paso’. En el caso de Gutiérrez Müller, ¿cuándo pasó del odio a querer ser súbdita del rey español? Y respecto a tener la nacionalidad española. ¿qué dirán los seguidores de la doctora?, aquellos que secundaron, aplaudieron su decisión y abuchearon a los españoles. ¿Se comerán sus dichos? ¿O guardarán silencio ante la hipocresía?



Porque bien que criticaron a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari cuando pidieran la nacionalidad española, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora callan?



Siendo ella alguien que se asume de la izquierda recalcitrante, alguien que ha criticado la monarquía, ¿por qué no solicita la nacionalidad venezolana o cubana? Noticia: ahí también hablan español…



Pero vayamos más lejos: si el idioma no es el problema, la ex NO primera dama, puede pensar en Rusia que hace todo por lograr que Ucrania vuelva a sus manos. O bien, emigrar a Corea del Norte, donde el internet está prohibido para la mayoría de la población y donde solo hay un único y gran líder. Todo el demás pueblo vive por debajo de los estándares internacionales de lo que se considera vida digna.



Más allá de lo anterior, que pida la nacionalidad española genera las siguientes especulaciones:

A) Se trata de una burla más de su parte hacia los españoles y sí, también hacia los mexicanos.

B) Continúa con la costumbre familiar de emigrar: su familia emigró de Alemania a Chile y de ahí a México.

C) Quiere poner tierra (y nacionalidad) de por medio con YSQ.

D) Quiere estar más cerca de su hijo quien estudia en Inglaterra.

E) Quiere vivir lo que muchos mexicanos “fifí” que ahora están en la “madre patria”.

F) Qué tan mal dejó AMLO a México que ella quiere salir de aquí.

G) Es tan solo una muestra más de la hipocresía, característica e innegable de Morena y de la 4T.



Beatriz, la historiadora, ha olvidado un principio básico de la historia. Las ofensas a cualquier pueblo (ahora al pueblo de España por parte de ella y de su marido), no serán olvidadas solo porque pida la nacionalidad. Será Beatriz Gutiérrez Müller quien deberá pedir perdón.

Ha olvidado también que ella no vive como los pueblos originarios. Vive más siguiendo los modos europeos.



Por último, si le dan la nacionalidad o si tan solo decide ir a vivir a España, ¿se ha preguntado de qué vivirá, a qué se dedicará?, ¿o irá como embajadora/cónsul de México en España si no le dan la nacionalidad?

Si sigue recibiendo regalías por ventas de los libros de ella y de su esposo, y si vive más de seis meses al año en territorio español, la Hacienda de España le requerirá de impuestos; algo así como un 36% de todos los ingresos e inversiones que tenga.



La Madre Patria ¿la recibirá con los brazos abiertos o le dirá que primero pida perdón?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ