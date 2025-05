Los optimismos de Amador y Ebrard

Fue muy ilustrativo observar ayer en la conferencia mañanera la diferente coloratura en el optimismo de los secretarios de Hacienda, Edgar Amador; y de Economía, Marcelo Ebrard, cuando se refirieron al tema del crecimiento económico. Fueron cuestionados sobre el pronóstico de crecimiento del PIB, porque los economistas encuestados por Banco de México acaban de referir una mediana de apenas 0.2 por ciento para este año. O sea, estancamiento.

Amador optó por un optimismo extremadamente cauteloso, omitiendo en su respuesta mencionar las cifras que su propia dependencia ha pronosticado para este año (un rango de entre 1.5 por ciento y 2.3 por ciento, de acuerdo con los Precriterios 2026): “nuestro escenario base es de un crecimiento positivo de la economía, medido en términos del PIB”. Y rápidamente eligió un camino no ortodoxo: hablar del desempleo, que está en niveles mínimos, y subrayar el plan gubernamental para incrementar consumo e inversión.

Pero Marcelo Ebrard fue totalmente optimista, como si tuviera información privilegiada, lo que no extrañaría a nadie, pues tiene el pulso de la negociación con Estados Unidos para el futuro de la relación comercial: “[…] diferimos [de ese pronóstico]. Porque no están midiendo el efecto que va a haber a partir del segundo semestre en relocalización de cadenas productivas. O sea, solo estás contabilizando elementos negativos; pero no estás viendo algunas cosas que están empezando a suceder”. Ebrard dijo que su optimismo se fundamenta en las inversiones confirmadas “que estamos constatando en nuestro territorio”.

En otras palabras: Amador piensa que, si este año fuera un partido clasificatorio, quedaremos empatados o ganamos 1-0; y con eso basta para pasar a la siguiente ronda; mientras que Ebrard sigue pensando que, con los cambios en el segundo tiempo, ganaremos por goleada. Amador parece recargarse en datos agregados del pasado. Es lo natural y lo que alimenta su modelo. Ebrard sabe que en su oficina se está jugando el futuro. Eso sí, la presidenta Claudia Sheinbaum supo armar la jugada: pidió que la respuesta la dieran los dos. Primero Amador, y luego Ebrard. En ese orden específico.

MYRIOTA

Se expande en México rápidamente la capacidad de conectividad de internet satelital para Internet de las Cosas de la empresa Myriota, que encabeza Ben Cade desde Australia. Hace cuatro meses lanzó cuatro nanosatélites de órbita baja en conjunto con SpaceX y Spire. En zonas de baja cobertura de datos tradicional, la conectividad satelital se está volviendo clave para agricultura, logística, minería y otros sectores.

ALSTOM

Enorme la capacidad de generación eléctrica de Alstom con sus nuevos paneles fotovoltaicos en su planta de Sahagún. Producirá 1,220 MWh de energía al año. Se instalaron mil 80 paneles. Bien.

