Ser como Cuba

La dirigencia de Morena admira al régimen de la dictadura cubana y hacia allá quisiera llevar a México. Cegados por el fanatismo, aplauden a un gobierno represor, que ha destruido libertades y oprimido a su pueblo. El modelo los cautiva, lo halagan y quieren aprender de él. Les encantaría ponerlo en práctica.

Hace unos días, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, estuvo en Cuba. Su emoción fue tal, que compartió varias publicaciones, con fotografías y videos incluidos, en sus redes sociales. En modo fan, presumió lo despreciable de un régimen que ha convertido a la isla en un infierno.

Estuvo ahí para firmar, según sus propias palabras, un “convenio entre Morena y el Partido Comunista” y conversó “con el presidente Díaz-Canel, a quien le refrendamos el cariño y solidaridad del pueblo de México”.

El dictador cubano es repudiable. No hay nada que reconocerle, mucho menos que aprenderle. ¿Cariño del pueblo hacia él? Quizá de unos cuantos fanáticos, pero nadie que defienda las libertades podría aplaudir y solapar a un líder despótico y criminal como Díaz-Canel. En ningún país del mundo, por ejemplo, se encarcela a tantas personas por motivos políticos como en Cuba, de donde sus habitantes no pueden salir y entrar libremente. Es una prisión.

Rangel asistió al desfile del Día del Trabajo allá y desde La Habana, extasiada, dijo haber atestiguado la “fortaleza y compromiso del pueblo cubano con la Revolución”, lo que, aseguró, es “fuente de inspiración”. ¿Le inspira un régimen que ha convertido a miles de ciudadanos en espías que vigilan a sus vecinos? ¿Una dictadura que atropella derechos, criminaliza la protesta y no permite elecciones libres? ¿Aplaude un régimen de partido único? ¿Eso quiere para México? ¿Eso busca la 4T?

“Cuba es un ejemplo vivo, de que otro mundo es posible”, escribió. El fanatismo es peligroso. La ignorancia, temeraria.

Cuba no es más que ejemplo de autoritarismo, y estampa de un régimen opresor.

¿Qué puede admirarse de un dictador? ¿Qué se le puede aplaudir a quien viola sistemáticamente los derechos humanos y oprime las libertades? En la isla se acalla, persigue y encarcela a los críticos, no hay libertad, mucho menos democracia.

No hay libertad para pensar distinto al régimen que lo controla todo. No hay libertad de expresión. No hay libertad de asociación. No hay libertad de manifestación. No hay libertad para formar organizaciones o partidos políticos. No hay libertad para emprender.

Tampoco hay derechos elementales. No hay derecho a la propiedad privada, por ejemplo. No hay derecho a juicios justos. No hay, siquiera, lo más básico: medicamentos y alimentos. Las raciones y abasto son controlados por el gobierno.

Al mes, una persona solo puede comprar cinco huevos, kilo y medio de arroz, una botella de aceite, un kilo de azúcar y otro de frijoles, medio kilo de pollo… pero a veces ni eso hay. El salario promedio apenas alcanza los 10 dólares mensuales. Un litro de leche, por ejemplo, cuesta tres dólares. Un kilo de carne, más de dos veces el salario de un mes. Y no, no es por culpa de un “bloqueo”. Es por responsabilidad de un gobierno opresor.

Los cubanos sobreviven una dictadura. La isla es un infierno para sus ciudadanos. ¿Eso quiere la dirigencia de Morena para México?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ