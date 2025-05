Se acabó el nepotismo

› Como se venía anunciando, Morena ya estableció en sus estatutos que el nepotismo está prohibido. Para su dirigente, Luisa María Alcalde Luján, esto demuestra un compromiso real de los aspirantes a un cargo de elección popular en los comicios intermedios de 2027. Además, aseguró que los lineamientos “no van para nadie en particular” y que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido será la encargada de vigilar y sancionar a quienes rompan los acuerdos.

Todo que perder

› La secretaria de Comunicación de Morena, Camila Martínez, estableció que no sólo se hizo un llamado de atención a los integrantes del partido para que eliminen prácticas nocivas como el nepotismo o los lujos, sino que “ya desde este momento”, quienes violen las normas podrían perder su candidatura e incluso su militancia.

No se puso el saco

› Por cierto, quien no se sintió aludida fue la senadora Andrea Chávez. Sobre la prohibición de los actos anticipados de campaña establecidos por Morena en sus estatutos, la chihuahuense dijo que no se siente responsable de esa decisión, pero no pocos olvidan la difusión que ha hecho de su imagen desde 2023 en su estado natal.

Trabajo conjunto

› Banca y Gobierno trabajan a marchas forzadas para lograr acuerdos y anunciar en la 88 Convención Bancaria un programa en favor de las Pymes. Han puesto el ojo en el porcentaje de garantías de instituciones de desarrollo, en especial de Nafin-Bancomext, de Luis Antonio Ramírez. Algunos bancos hablan de 85%, pero no hay nada concreto.

Acciones de seguridad

› La Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales, desmanteló 43 cámaras parásitas de videovigilancia utilizadas por la delincuencia organizada en Acapulco. Suman 174 aparatos retirados en Guerrero, entre febrero y mayo de 2025. Estos sistemas dan información sobre movimientos de fuerzas de seguridad.

Nueva ruta para el Metro

› Habrá que estar pendientes este lunes del futuro de la Dirección General del Metro, pues surgió una versión que confirma la renuncia de Guillermo Calderón, al frente del sistema de transporte, fechada el 5 de mayo. Nos dicen que el exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, se perfila como su sucesor.

Una más de Hidalgo

› Se le sigue saliendo de control el estado al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Para muestra un botón: el alcalde de Jaltocán, Guillermo Amador Lara, estuvo a punto de llegar a los golpes contra la comunidad de Cuapaxtitla por la operación de un basurero a cielo abierto, ya clausurado y que está bloqueado para evitar su apertura.

