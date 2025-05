Militarización infantil: el eco impune del abuso

La educación militarizada siempre se ha percibido como una instrucción rigurosa, moldeada en la disciplina. Pero no cualquier disciplina: una que muchas veces trasciende los límites del trato humano. Hace unos días recordé la película de David Zonana, quien puso sobre la mesa una realidad incómoda: lo que ocurre en la instrucción militar. La cinta retrata violaciones a derechos humanos y delitos cometidos al interior de los cuarteles. Delitos que, como fantasmas, deambulan en el silencio y la impunidad cotidiana.

Respeto —y admiro— la labor que realiza el Ejército Mexicano. Pero no dejo de pensar que, a pesar de formar parte de nuestra sociedad, el ejército parece existir en una burbuja donde no entra el progreso, ni la inclusión, ni la conciencia sobre los derechos humanos. Las prácticas del pasado siguen vigentes: educación a base de gritos, golpes, abusos… y delitos. Una pedagogía del dolor.

No faltará quien lo justifique: “Para enfrentarse a los criminales hay que endurecerse, ponerse en sus zapatos”. Pero esa lógica perversa solo perpetúa la violencia. Me pregunto cuántos delitos se cometen tras los muros de esos cuarteles y cuántos son realmente investigados. Porque la justicia militar se rige por normas —y costumbres— distintas a las de la sociedad civil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido claras: cuando hay civiles involucrados, es la justicia ordinaria (civil) la que debe intervenir. Lo cual, dicho sea de paso, nos lleva a otra pregunta: ¿es que la justicia militar no puede... o no quiere esclarecer los hechos?

La semana pasada, el país se estremeció con el caso de Erick Leonardo Terán Torbellin, un niño de 13 años que ingresó a la Academia Militarizada Ollin, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Una institución que, al parecer, operaba sin los permisos necesarios y que recientemente fue clausurada por la Alcaldía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, ante la ausencia de protocolos básicos de protección civil.

Erick asistió a un campamento, supuestamente sin autorización de la SEP. Allí ocurrieron hechos que presumen actos de tortura. Evitaré narrar los detalles por respeto a su familia. Pero lo cierto es que Erick murió. Un niño. Y como ocurre en estos casos, las autoridades ya comenzaron a lanzarse la bolita. Nadie asume responsabilidades. Nadie alza la voz.

La Fiscalía de Morelos y la de la Ciudad de México tienen una tarea monumental: entrevistar a los familiares de Erick, obtener los testimonios de quienes presenciaron los hechos, recabar pruebas científicas —criminalísticas, médicas, psicológicas— y analizar el organigrama completo de la academia. ¿Quiénes estaban a cargo? ¿Qué perfiles tenían? ¿Había especialistas certificados en cuidado infantil?

Se necesitan videos, contratos, actas de nacimiento, licencias de operación, pruebas de uso de suelo. Se necesita voluntad. Se necesita justicia.

También se necesita humanidad.

Hoy no basta con comunicados. Es indispensable que las fiscalías hablen, que la academia colabore, que la Alcaldía mantenga presencia activa. No podemos minimizar el hecho de que un niño perdió la vida, o peor aún, que alguien se la haya quitado.

Desde este espacio, hago un llamado a la sociedad: prestemos atención. Este caso debe ser ejemplar. No para castigar por castigar, sino para prevenir tragedias futuras. El acompañamiento de un asesor jurídico sensible, comprometido y eficaz es crucial. La familia de Erick no debe caminar sola este camino.

Ojalá, por una vez, este caso sea distinto.

Ojalá encontremos a los responsables.

Y ojalá la muerte de Erick no quede sepultada en la impunidad.

POR ADRIÁN ARELLANO REGINO

ABOGADO PENALISTA, SOCIO EN VEGA MAC GREGOR ARELLANO S.C.

