Lo que debes saber sobre los plazos suspendidos en materia de acceso a la información

Derivado de la transición que se está aún realizando del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hacia el nuevo organismo desconcentrado que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno denominado “Transparencia para el Pueblo”, los plazos para que las autoridades federales te cumplan ante una negativa de información se encuentran suspendidos.

Todo es de acuerdo a la publicación el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y la entrada en vigor el 21 de marzo de 2025 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los ajustes al Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción para dar paso a las funciones de Transparencia para el Pueblo, que asume diversas funciones en materia de acceso a la información del entonces INAI.

¿Hasta cuándo están suspendidos los plazos? Hasta el 3 de junio de 2025, los recursos de revisión y denuncias por incumplimiento en materia de obligaciones de transparencia en contra de sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal. También los recursos de inconformidad en contra de las resoluciones de los órganos garantes o autoridades garantes de las entidades federativas, según corresponda.

Hasta el 18 de junio de 2025, los trámites ante otras autoridades garantes federales como son los recursos contra las resoluciones de los poderes legislativo y judicial federal, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos y sindicatos. Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia relacionadas con los poderes legislativo y judicial federal, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos y sindicatos.

A partir del 19 de junio del 2025, las autoridades garantes federales resolverán los recursos de revisión y denuncias relacionadas con solicitudes de información y denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de su competencia.

Lo más interesante que les quiero comentar es que en lugar de existir desánimo por esta transición, la sociedad sigue preguntando y está en espera de que le resuelvan sus recursos, ya que del periodo del 20 de marzo (cuando se extinguió al INAI) al 28 de abril, han ingresado a la Plataforma Nacional de Transparencia 85 mil 906 solicitudes de información; cuatro mil 678 recursos de revisión y se han realizado un millón 48 mil 183 consultas en los buscadores, además se cargaron 536 millones 9 mil 161 obligaciones de transparencia.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y una vez concluida a totalidad la transición y entrega recepción del INAI a Buen Gobierno, se deberán retomar los plazos y demostrar que el nuevo modelo de transparencia seguirá respetando el derecho humano de las y los mexicanos a preguntar y saber lo que hacen sus autoridades.

POR JULIETA DEL RÍO

EX COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

EEZ