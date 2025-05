Hacia una economía circular con justicia social

Hace unos días presenté en el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Mi propuesta busca algo muy claro: cambiar la forma en la que tratamos la basura en México, impulsando una economía circular que reduzca la generación de desechos, promueva su reciclaje, su aprovechamiento para generar energía, y los reintegre como productos útiles.

Ante el escenario actual es urgente actuar, y es que en México se generan más de 120 mil toneladas de basura al día. De todo ese volumen, casi la mitad —46.42 por ciento— son residuos orgánicos que podrían aprovecharse, pero que en realidad se descomponen liberando metano, un gas que daña 84 veces más al medio ambiente que el CO2. Peor aún: menos de 10 por ciento de los residuos se reciclan y cerca de 19 mil toneladas diarias ni siquiera son recolectadas. Esta situación agrava la contaminación del aire, los suelos y el agua en todo el país.

El costo de esta mala gestión no es solo ecológico. Cada año, el país pierde más de 87 mil millones de pesos en daños ambientales, lo que equivale a casi 0.4 por ciento del PIB nacional. Además se afecta directamente a millones de personas en situación de vulnerabilidad, que viven del reciclaje sin las condiciones mínimas de seguridad ni infraestructura adecuada.

Con la iniciativa que presenté, queremos dejar atrás el viejo modelo de simplemente enterrar la basura. Proponemos que lo que hoy llamamos “residuos” se conviertan en recursos que impulsen nuevos procesos productivos. Queremos fomentar el uso de residuos orgánicos para generar energía limpia, rediseñar productos para que duren más, transformar los basureros en bancos de materiales y establecer metas obligatorias de recolección y reciclaje en los municipios.

Esta propuesta está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que prioriza el bienestar social, el desarrollo sustentable y la innovación tecnológica. Impulsar una bioeconomía circular significa apostar por una economía baja en carbono, que cree empleos, cuide nuestros recursos naturales y fortalezca nuestra soberanía.Con esta iniciativa se complementa la política pública que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya ha puesto en marcha en el país, como es el Centro de Reciclaje y Economía Circular en Tula; el complejo más grande de su tipo en América Latina. México no puede quedarse atrás, mientras el mundo avanza hacia modelos de reciclaje más eficientes —como Corea del Sur, que recicla más de 60 por ciento de sus residuos—, nosotros debemos dejar atrás el modelo de “usar y tirar”. Apostar por la circularidad no solo es cuidar el medio ambiente: es generar nuevos empleos verdes, atraer inversiones y posicionar a México como líder de América Latina en innovación ambiental.Desde el Senado, refrendo mi compromiso de construir una legislación moderna y eficaz. Queremos que el segundo piso de la Cuarta Transformación sea una transformación que no deje a nadie atrás y que garantice un México más justo, más próspero y más respetuoso de nuestro medio ambiente.

Por Cuauhtémoc Ochoa Fernández

Senador de la República y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario MORENA

EEZ