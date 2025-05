Comencemos diciendo que la disociación es una respuesta defensiva que se realiza como forma de proteger la estabilidad física, mental y emocional que causa el experimentar un evento traumático. Seguido de dicho evento, la persona que lo vive puede sentir sensaciones de extrañeza, distanciamiento espacial y temporal. En otras palabras, la persona se percibe como si el cuerpo, pensamientos y emociones estuvieran separados de su ser más profundo. Esta estrategia defensiva de responder ante situaciones traumáticas, conlleva una falla para integrar el proceso cognitivo.

Posiblemente puedas recordar algún evento sorpresivo e inesperado que te haya dejado con la sensación de estar despertando de una pesadilla, de esos en donde no se distingue si estás dormido o despierto, esos donde no se sabe qué hacer, qué decir, a dónde ir, con quién hablar, etc. ¡Comienzas a caminar o manejar y de pronto te das cuenta que no sabes en dónde estás y cuánto tiempo ha pasado! ¡Tal vez has sentido tu cuerpo ligero, como flotando!

Quiero que sepas que, en momentos de gran dolor, como el que causa perder a un ser querido de manera sorpresiva, cambiar de circunstancias de forma inesperada, recibir una mala noticia, tomar una decisión que cambiará el rumbo de la vida, experimentar abuso físico, emocional o mental, etc., puede producir la sensación de shock tan avasallante que nuestro cerebro recurre a la búsqueda de alternativas que aporten soluciones. Es por ello que elegir esta defensa, puede ser beneficioso para mantener separado el dolor físico o material del emocional y mental; se hace así para poder atender y conservar necesidades básicas de supervivencia. Como las necesarias para afrontar un fuerte incidente etc.

Estarás de acuerdo conmigo cuando digo que en circunstancias así, es normal y productivo que utilicemos esta defensa; sin embargo, poner en práctica de manera constante esta forma de responder a eventos dolorosos, intensos o frustrantes, nos hará desarrollar el hábito de aislar, negar, distorsionar partes importantes del proceso cognitivo, con lo que la integración del recuerdo que permite utilizar datos vividos y generar aprendizaje, se verá afectado a largo plazo, impidiendo así utilizar la experiencia para evitar errores y además afrontar las circunstancias con respuestas adecuadas y acordes a la necesidad de la situación.

Cabe mencionar en este momento que, para que el proceso cognitivo logre la integración que produce aprendizajes, debe estar basado de los siguientes momentos: estado de confort, señal, inconfort causado por una señal desconocida, sensación que causa dicha señal, percepción-interpretación que hacemos de la señal a través de los sentidos, atención que ponemos para enfocarnos en algún detalle, emoción experimentada durante la experiencia, pensamiento-simbolización que otorgamos al evento a través del uso de la imaginación, recuerdo, análisis y valoración positiva o negativa que le atribuimos, acción que se elige y se logra realizar, recuperar el estado de confort que manteníamos antes del suceso.

Lógicamente ante eventos frustrantes y/o violentos, podemos comprender que recuperar el estado de confort anterior, tal vez no sea posible. Sin embargo, la vida continúa y terminamos adaptándonos a dicha situación, como, por ejemplo: continuar la vida en ausencia del ser querido, vivir con la persona inadecuada o en la circunstancia equivocada, etc.

Sugerencia: habla de tu experiencia, hazlo con una persona de confianza, si no es posible utiliza la escritura para reflexionar, conecta con tus emociones y valídalas, date permiso para sentir cualquiera de las emociones que se presenten, busca recordar detalles que te ayuden a completar tus recuerdos, si notas que es difícil, busca investigar con personas cercanas que puedan ayudarte, acepta y suelta tu dolor, pérdida, frustración, plantéate preguntas que te ayuden a dar sentido, discúlpate por no haber podido resolver de otra manera, busca los “para qué” y la manera en cómo puedes utilizar dicho evento para mejorar y salir fortalecido.

POR MARÍA ISABEL ROMERO LÓPEZ

MAESTRA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA INTEGRATIVA

PAL