Beatriz de España

El Doctor Patán sintió un golpe de desconcierto, y del muy feo, cuando leyó en su red social favorita que, según fuentes de la embajada de España, la compañera Beatriz estaba en el trance de obtener el pasaporte de ese país. “¿La poeta de los desheredados 100% autóctonos, la historiadora del pueblo bueno con sus rostros color tierra de la milpa, la trovadora del México náhuatl, la académica de “Nezahualcóyotl vive, la lucha sigue”, entregada al imperio de las barbas, la viruela, Iberdrola y la carne de puerco? Era impensable. El sabor a moneda de la traición, ese retrogusto atroz que deja la entrega trapera al colonialismo, se dejó sentir incluso por encima del sabor a puro y whisky japonés propio de los atardeceres en la colonia Anzures.

Me equivoqué, por supuesto. Suponiendo que esa filtración sea real, cosa que está por verse, tengo que ofrecer disculpas a doña Beatriz. Con la Ex No Primera Dama (ENPD) pasa lo que nos dice el camarada Fisgón, ese prodigio de sentido del humor, que pasa con el señor esposo de doña ENPD: a veces, muy poquitinas, piensas que está equivocada, pero esperas tantito y te das cuenta de que una vez más, como siempre, acertó de pleno. Me explico.

Su Doctor entiende el porqué de la aparente iniciativa de la poetísima. No: no son los restaurantes riquísimos del barrio de Chamberí, ni sus terrazas, sus cervezas muy frías y sus vasos de vermut con una aceituna y un platito de papas al lado. No: no es el callejerío sexy del Barrio de las Letras con sus nombres de escritores, cosa que valdría suponer dada la vocación primera de nuestra ENPD. Ni los museos. Ni el Retiro. Ni, obvio, las tiendas carérrimas del Barrio de Salamanca, tupidas de compatriotas de la categoría “sepulcros blanqueados”.

Desde luego, no es la Puerta de Alcalá, símbolo infamante de la opresión y la monarquía. Ni de Sevilla, o la cornisa cantábrica con sus bosques, o El Escorial. No. Mi hipótesis es que no se trata de España, sino de un acto de resistencia indígena, que ya sabemos que lleva 500 años y pico. A la manera trotskista, doña Beatriz infiltrará al enemigo para carcomerlo, como el gusano a la manzana, desde dentro, y vengar así a las poblaciones originarias, que no han recibido la disculpa exigida a la monarquía.

La Gran Tenochtitlán ha encontrado a su reivindicadora. Por fin, justicia. Con doña Beatriz se cierra por fin un ciclo histórico indignante que empezó con las tres carabelas.

¿Será un sacrificio para ella, un calvario ibérico entre hombres blancos malignos, charcutería, arquitectura medieval y vinos con mucho cuerpo, el corazón partío por la distancia de la patria eternamente prehispánica, nuestro México lindo? Pues sí. Va a ser duro. Pero nuestra paladina sabrá resistir, e irse por bulerías de regreso a esta, su tierra. Gracias, Beatriz de España.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ