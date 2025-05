Duda razonable

Todo México se pregunta si este domingo saldrá a votar el autor intelectual de la Reforma Judicial. Por supuesto se trata del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien debería ejercer su sufragio en Palenque, en caso de que haya cambiado ante el INE su dirección; si no lo hizo, sería en el museo del Arzobispado, a un costado de Palacio Nacional. De acudir, sería su reaparición pública, pero si decide no participar se colocaría, de facto, en el lado de la oposición que convoca a no votar.

Expectativa por los Yunes

También hay expectativa sobre el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dio el voto decisivo a la Reforma Electoral. No se sabe si irá a votar este domingo, en Veracruz, donde además de la elección judicial hay comicios locales. Lo último que se supo de él, esta semana, es que andaba en Madrid, con su padre Miguel Ángel Yunes Linares.

Se quiere ir tranquila

La casa en orden quiere dejar la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, antes de entregar la estafeta el próximo 1 de septiembre. La ministra no quiere que quien la suceda en el cargo encuentre elementos para denunciar “irregularidades” que le compliquen no sólo sus planes a futuro, sino el de otros de sus compañeros.

Charlan Juan Ramón y Marco

Llamada telefónica sostuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente con el titular del Departamento de Estado de EU, Marco Rubio. El mexicano expuso las razones del gobierno para oponerse al impuesto de 3.5% a las remesas; y su contraparte informó que se pactó ampliar la cooperación en seguridad para desmantelar a los cárteles.

Financia proyectos para mujeres

Aprobó la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, financiar 99 proyectos para combatir la violencia de género. Los recursos serán para 65 refugios y 34 centros de atención a mujeres, y forman parte del Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos.

La CNTE sigue neceando

Se le acaba el tiempo a la CNTE para responder a la propuesta del gobierno y llegar a un acuerdo. Sin embargo, sus líderes se niegan a levantar el plantón en el Zócalo y cesar los bloqueos en la CDMX. Incluso, Pedro Hernández, de la sección 9, asegura que no repondrán las clases que han hecho perder a 2 millones de alumnos.

Lo atrapan por transa y juez lo libera

Fue capturado el morenista Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, desaforado por el Congreso de Sinaloa el 2 de mayo por un desvío en la renta de 126 patrullas, a un sobrecosto de 170 millones de pesos. La Fiscalía estatal lo atrapó en su domicilio, pero horas después un juez le permitió irse a su casa y en 6 días definirá su situación.

