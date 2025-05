Votar o vetar

Está claro lo que sucede. Quien tenga ojos para ver, que vea. La 4T se apresta a tomar control del Poder Judicial. La separación de poderes, declarada muerta con la reforma judicial aprobada por órdenes del expresidente López Obrador, será enterrada este domingo electoral. No hay sorpresa ni novedad.

El oficialismo eligió a los candidatos que aparecerán en las boletas. Preseleccionaron y eligieron quiénes sí podían convertirse en ministros, magistrados o jueces. A los ciudadanos les presentarán un menú de opciones previamente avalado. Se les invitará a convalidar lo ya definido. Eso sí, veremos un juego de vencidas entre distintos grupos de la 4T que se disputarán el control de posiciones del Judicial, ya tripulado.

En los últimos días ha crecido una ola de protesta. Del desinterés y desencanto, a la resistencia. Millones de mexicanos no saldrán a votar el domingo, no por pereza, sino por convicción. Porque, si se vota para elegir, ¿qué sentido tiene sufragar cuando la 4T ya eligió?

Lo del domingo 1 de junio, es más parecido a una farsa que a una elección democrática.

Hace recordar los tiempos más oscuros de la política mexicana, los años del partido oficial y el régimen que lo controlaba todo.

En 1976, la candidatura presidencial única de José López Portillo derivó en una reforma electoral que abrió espacio a la pluralidad política. Ningún partido presentó opción y el vacío de millones de ciudadanos en las urnas resonó tan fuerte que derivó en una profunda reforma electoral, que fue columna vertebral en la construcción de la democracia.

La elección judicial no es un ejercicio democrático, sino un montaje que encuentra soporte en atropellos legales, múltiples irregularidades y trampas. Está viciado de origen con la reforma que le dio vida, la judicial, aprobada con triquiñuelas en el Congreso, cuya composición -avalada por la autoridad electoral- transgredió la voluntad popular, con la sobrerrepresentación que posibilitó a la 4T hacer modificaciones constitucionales.



El escenario no da para el optimismo. El partido se juega sin árbitro. El INE está de adorno, atemorizado y no quiere molestar al oficialismo que lo colocó contra las cuerdas.



Los delitos electorales están a la vista de todos. Se reparten acordeones con desparpajo. Se construyen estructuras de movilización sin pudor. El domingo habrá coacción, acarreo y manipulación del voto, ¿alguien lo sancionará?



La elección se trata de legitimar un atraco: el asalto del Poder Judicial.



Por primera vez en décadas, los funcionarios de casilla no contarán votos. De hecho, los votos ni siquiera se contarán en los centros de votación. Tampoco sabremos la noche de la elección quien ganó; habrá que esperar más de una semana.



Las boletas que no se utilicen no se anularán, permitiendo la manipulación de la papelería electoral.



¿Así para qué participar? ¿Para legitimar lo que está de sobra manoseado?

OFF THE RECORD. Se vuelve a comprobar el desdén que desde Texcoco se tiene al gobierno de Delfina Gómez. El miércoles la gobernadora visitó su tierra, Texcoco, para entregar mil 500 títulos de propiedad, evento en el que le hizo vacío el alcalde Nazario Gutiérrez, quien no acudió ni a dar el saludo. En contraste, unas horas después, Ricardo Sodi, el candidato del Grupo Atlacomulco a ministro de la SCJN, fue recibido y arropado por trabajadores del ayuntamiento de Texcoco a quienes obligaron a asistir al evento para llenar su cierre de campaña. Está claro con quién está trabajando el Grupo de Acción Política de Higinio Martínez y al que pertenece Gutiérrez. Una señal más del rompimiento que tienen con la gobernadora.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ