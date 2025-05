Clark resuelve ecuación farmacéutica

Como se adelantó ayer en este espacio, hay fuertes indicios de que la industria farmacéutica emergerá relativamente pronto de la noche oscura que vivió el sexenio pasado, como lo reveló ayer el Secretario de Salud, David Kershenobich, quien habló en la mañanera del plan integral que el gobierno impulsa para este propósito:

“…el poder de la compra pública es muy significativo e importante y eso hace necesario crear un ecosistema en biofarma que permita avanzar hacia una política que está reflejada en el Plan México, y que es la producción de medicamentos en el país. Y no nada más medicamentos, sino también insumos, dispositivos médicos, vacunas, etc.” El secretario habló de parques industriales, incubadoras, emprendimientos, logística, impulso a la industria química, clusters de innovación, etc. Algo que no era fácil de imaginar en un gobierno de la Cuarta Transformación.

No es sencillo en este momento pronosticar qué tantas empresas detonarán inversiones a partir del anuncio de ayer. Pero ya es un inicio. El diagnóstico, como se vio en la presentación del Subsecretario Eduardo Clark, está fincado en devolver la inversión farmacéutica que se desfondó en el país en la última década. Y fue Clark quien resolvió la ecuación, al mantener adecuadamente un sistema basado en reglas de mercado, pero inyectándole el componente nacionalista que la 4T requería: un sistema de puntos y porcentajes que premiará, en las compras gubernamentales de medicamentos genéricos, a las empresas que tengan fábrica en territorio nacional.

Pero fue más allá. Diseñó una “comisión negociadora” que se sentará con las empresas de innovación trasnacionales para conseguir inversiones de varios tipos asociadas al monto adquirido en cada compra bianual de medicamentos de patente. Esto garantizará, de acuerdo con Clark, la disponibilidad de los fármacos de frontera, al tiempo que genera incentivos de inversión adecuadamente asociados a la relocalización de la industria en el país.

A lo anterior hay que añadir una cereza del pastel: Armida Zúñiga dijo que la Cofepris será ágil y digital. Muy bien. Bienvenidos entonces los técnicos de la salud. Y, si todo esto significa que ocurrencias como la “megafarmacia” de AMLO quedan enterradas para siempre, mejor

FILOSA

Tras la designación de Antonio Filosa como próximo CEO de la corporación automotriz Stellantis, trascendió que su primera prioridad ha sido revisar las operaciones de la empresa en Italia, Francia, Alemania y España. Se fue a meter a la raíz del problema.

LÓPEZ SAN MARTÍN

Circula ya “Año Siete. El Legado: La Catástrofe”, libro de mi colega y amigo Manuel López San Martín, quien revisa a detalle el descalabro final sufrido por el expresidente López Obrador y el complejo país que le entregó a la presidenta Sheinbaum. A leerlo.

