Cita con la historia

Pocas veces, un país se asoma a días tan trascendentales en su historia democrática como el que vivirá México este domingo. Este 1 de junio no será una jornada electoral más. Por primera vez, los jueces, magistrados y ministros surgirán del voto popular. Y eso cambia todo.

Durante décadas, las personas juzgadoras llegaron a sus cargos mediante negociaciones en las cúpulas —ternas llenas de hermetismo, favoritismos y hasta cuotas entre partidos—. Una justicia que decía saber de derecho, pero que no conocía al país.

La elección del Poder Judicial es un acto profundamente democrático, sí, pero también profundamente ético. Es un mensaje claro de que la justicia no será más rehén de las élites; será un mandato del pueblo.

La elección del domingo viene a otorgarle al Poder Judicial lo que tanta falta le hace: su legitimación ante su verdadero soberano: el pueblo.

La justicia en las urnas les otorgará legitimidad de origen a las personas juzgadoras, pero serán ellas y ellos quienes, mediante sus sentencias, deberán construir y sostener la legitimidad de su ejercicio.

Porque la legitimidad no se obtiene solo con cumplir la ley, sino logrando que la sociedad reconozca como válida la autoridad que la aplica. Y ese reconocimiento no se impone, se gana.

En una democracia contemporánea, eso implica abrir el poder a la participación, al escrutinio, a la voz popular.

Esta elección judicial no busca convertir los tribunales en arenas partidistas, sino en espacios vivos de responsabilidad pública. No se trata de llevar la justicia al ruido electoral, sino de que este Poder que se percibía ajeno y por fin se reconcilie con una sociedad que hace tiempo dejó de confiar en ella.

Con la participación de todas y todos, se fortalecerá este proceso democrático que acercará la justicia al pueblo, porque la reforma al Poder Judicial es un mandato que las y los legisladores que representan la transformación recibieron de la gente a través de su voto en la elección de 2024.

Se busca acercar la justicia al pueblo y garantizar que jueces, magistrados y ministros actúen con honestidad, independencia y compromiso social.

La cita para cumplir ese mandato, en un primer ejercicio, se acerca. Es un proceso que comenzó con muchas renuencias por parte de quienes se negaban al cambio, de quienes se aferraban a un modelo que privilegiaba a unos cuantos, y que vendía la justicia al mejor postor, pero que ha ido tomando fuerza con la participación de cientos de candidatas y candidatos que entendieron que se trata de una oportunidad para erradicar la idea de que la justicia es entre amigos.

No más compadrazgos, no más justicia para unos cuantos y, principalmente, no más un Poder Judicial ajeno a la sociedad.

Viviremos un hecho histórico y tengo confianza en que el proceso se desarrollará con éxito en la Ciudad de México y en el país, pues las y los ciudadanos somos conscientes de la relevancia de este proceso en el que se garantizará el acceso a una justicia pronta y expedita.

Este 1 de junio tenemos una cita con la historia.

POR PEDRO HACES LAGO

DIPUTADO DE MORENA

@PEDROHACESL

MAAZ