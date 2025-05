¿A qué le teme el PAN en Querétaro?

El fin de semana pasado, el Partido Acción Nacional (PAN) de Querétaro se reunió para festejar un año más de la existencia de su principal estructura de activistas y movilizadores. El PAN ha tenido preponderancia electoral en Querétaro los últimos 25 años, donde de cinco elecciones a gobernador ha ganado cuatro. Sin embargo, hay claros indicios y datos duros que aterrorizan hoy a los panistas locales. Los discursos fallidos, salidas en falso y las acciones desesperadas son la evidencia.

Mientras todo el territorio del estado está tapizado de bardas, espectaculares y de contenidos en redes sociales que promueven a los aspirantes panistas a la gubernatura de Querétaro en 2027, no hay claridad sobre quién será su abanderado para enfrentar lo que se pronostica como una elección extremadamente reñida.

A diferencia de otros tiempos, no se ve una candidatura consolidada, con peso propio, que se sienta competitiva no sólo por la marca, sino por liderazgo personal. Tal es la desesperación que desafían la legalidad, la ética, así como la inteligencia de los queretanos, negando tener que ver con el hecho de que todos los días aparecen bardas pintadas con los nombres de aspirantes quienes no admiten su autoría. Resulta que nadie las mandó rotular, obra y gracia de un milagro, al igual que las brigadas repartiendo publicidad de los suspirantes, casa por casa.

A esta incertidumbre y la falta de un nombre para llevar al PAN a ganar su tercera gubernatura consecutiva, se suma la división panista entre los principales liderazgos, quienes ya se jalonean, principalmente por la candidatura a gobernador. Nombres como el gobernador Mauricio Kuri, el exgobernador Francisco Domínguez y hasta el senador Ricardo Anaya, de nula presencia en el estado, juegan a apuntalar o vetar a los distintos actores en la baraja rumbo a la sucesión.

Las prisas, los reiterados llamados a la unidad e incluso un lance del gobernador Kuri, quien en el evento de estructuras invitó abiertamente a aquellos que migran a Querétaro a “no votar por Morena”, lo que reiteró unos días después, podría tener su origen en el mal humor social que se siente en el estado, así como en las encuestas, esas que se mandan a hacer para saber la verdad y no para ser publicadas, lo que habría provocado que el mandatario estatal hiciera este llamado, mismo que de inmediato fue contrarrestado por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, así como la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien calificó las declaraciones del gobernador como “no muy afortunadas”, a manera de eufemismo. Hay encuestas, datos electores y razones para pronosticar un cambio en las preferencias electorales de Querétaro.

Basta recordar que en las dos últimas elecciones presidenciales y en las únicas que Morena ha participado como partido, ganaron sus candidatos. Andrés Manuel López Obrador, quien se veía como un perfil más polarizarte para el electorado queretano, venció (424 mil 162) con un cómodo margen en su propia tierra al candidato presidencial Ricardo Anaya (347 mil 664) de la alianza PAN, MC y PRD. En 2024, Claudia Sheinbaum (622 mil 335) arrasó a Xóchitl Gálvez (449 mil 501), representante del PRIAN, quienes ni conjuntando sus operadores territoriales locales pudieron evitar la estrepitosa derrota.

También en el 2024, la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, encabezada por Morena, obtuvo el triunfo en 10 de 15 diputaciones mayoría en el congreso local, ganando además tres diputaciones federales de las seis en juego y cuatro municipios bajo las siglas de la misma alianza, cuando su máximo histórico era uno.

Las victorias y avances de Morena están ligados a la consolidación de los programas sociales que han sido reconocidos por los ciudadanos queretanos como una marca política del Gobierno Federal que voltea a ver a los que menos tienen, así como el desgaste del partido gobernante que entre alcaldías y gubernaturas ha dominado, pero también ha fallado en los temas más sensibles para un electorado dinámico, que crece en un 13% promedio cada elección y por lo mismo cambia tendencias, beneficiando las expectativas de voto a favor de Morena.

Así, todo apunta a una elección en 2027 que podría significar el arribo de Morena al Bajío, históricamente cerrado a la izquierda, pero que gradualmente empieza a ceder ante el fuerte desgaste de los gobiernos panistas, el éxito de los programas morenistas y la mutación del listado de electores, repitiendo por cierto la misma fórmula de Yucatán, donde con el tren llegó también la alternancia. El temor del PAN es fundado, los números son un presagio y la posibilidad real de que Morena logre lo que parecía imposible: ganar Querétaro.

POR ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA

Diputado local de Morena en Querétaro

@arturomaxgp

MAAZ