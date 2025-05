Coparmex le pone peros

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, puso peros a la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas semanales, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El líder empresarial consideró que “es un mal momento, porque hay una recesión técnica, un decrecimiento económico y una expectativa de crecimiento de cero por ciento en el 2025. Además, no hemos visto aún las consecuencias de la imposición arancelaria al aluminio, acero e industria automotriz”.

Primero, lo primero

La primera acción de Sergio Salomón Céspedes, tras tomar las riendas del Instituto Nacional de Migración, fue reunirse con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. “Al ser una institución (el INM) que forma parte de la estrategia de seguridad, era imprescindible reunirnos con quien encabeza estos esfuerzos”, explicó el comisionado.

Eliminan otra área de la Corte

Eliminó la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, la Dirección General de la Tesorería. Ello, como parte de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Esa área se encargaba de los apoyos médicos y pensiones del personal, funciones que pasaron a las Direcciones Generales de Presupuesto y la de Recursos Humanos.

Lo desaforaron

Como lo adelantamos en este espacio, el Congreso de Sinaloa aprobó quitar el fuero a Gerardo Vargas Landeros, alcalde con licencia de Ahome, y al diputado local Genaro García Castro. Ambos están siendo investigados por la Fiscalía General de la entidad debido a presuntos actos de corrupción en la contratación irregular de patrullas.

Otra mujer al mando

Se convirtió María del Rosario Cardoso Reyes en la primera mujer de la historia en asumir la dirección del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México de la Secretaría de la Defensa. La teniente coronel enfermera, designada por el general secretario, Ricardo Trevilla, rindió protesta en el Campo Militar Número 37-C.

Insiste en eliminar el fuero

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, no quita el dedo del renglón en su propuesta de desaparecer el fuero legislativo, tras el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco. De hecho, convocará a parlamento abierto y debate nacional para discutirla, pues el fuero es un privilegio y “vergüenza nacional”.

Celoso de Zedillo

Nos cuentan que el ex presidente Felipe Calderón está preocupado. Se siente desplazado mediáticamente, nos dicen, por el ex presidente Ernesto Zedillo, quien lleva toda la semana intentando polemizar con la presidenta Sheinbaum. Y es que el ex panista quiere los reflectores para él solo y ser el único villano favorito de la 4T.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ