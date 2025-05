El Senado y la momia resucitada

Quizá en la convocatoria de los(a) morenos (a) más radicales en el Senado, la vejez del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, sustituto del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario), o la legalidad en el salvamento de los ahorradores en tiempos de Ernesto Zedillo no importen demasiado para los fines estrictamente lógicos y de justicia.

No se actúa con lógica ni se persigue la justicia. Sería mucho pedirles. Se trata simplemente de perseguir a un crítico, cuya voz se ha alzado primero para denunciar la aberración de una caprichosa y necia Reforma Judicial, y después exhibir los pasos de una “deriva autoritaria” del neo sistema revolucionario de las conciencias y creador del Humanismo Mexicano.

Si el crimen del Fobaproa fue tan perjudicial, ¿por qué se vuelve sobre su diagnóstico e imaginaria corrección ahora, cuando el ex presidente Zedillo se ha atrevido a abrir una boca cerrada y sin moscas durante tantos años y no fue tocado ni con el pétalo de un recuerdo durante toda la presidencia de su principal impugnador histórico, el ex presidente AM?

Mientras Zedillo calló como momia en el exilio, Morena y la 4-T lo dejaron tranquilo en su sarcófago. Cuando volvió a la vida, convertido como en aquella película de Stephen Sommers, en una gigantesca tormenta de arena con bocaza peligrosa, se acordaron del “robo del siglo”, el peor saqueo de nuestra historia desde los tiempos de la colonia, según dijo el profeta cuando promovía su libro sobre el expediente abierto.

¿Y si estaba abierto, por qué no lo aprovechó durante seis años? ¿Por qué no fue materia de propaganda tenaz contra los neoliberales, y demás, durante la campaña de la actual Presidenta? Lo olvidaron.

Quizá porque la Revolución de las Conciencias no es un episodio culminado, sino una incesante corriente transformadora; una especie de guerra popular prolongada como requerían los movimientos extremistas del siglo pasado.

El Fobaproa y sus consecuencias

El interés ahora es político y la resurrección de este tema no tiene ninguna relación con el uso político de años atrás, cuando López Obrador agitaba a las masas con la bandera de las deudas privadas y la deuda pública.

Hoy, Adán Augusto López, cuya frustración por haber perdido la candidatura y sus consecuencias no se termina ni con esta aparente adhesión, suelta a sus golpeadores (as) y propone una comisión parlamentaria para investigar lo investigado hasta la saciedad hace 30 años. Además, el Congreso no puede investigar personas —no es Ministerio Público—, sino instituciones. Algunas ya desaparecidas en la arqueología política.

No llegarán a ningún lado, pero manifestarán su respaldo a la ofendida Presidenta. Y nada más.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

