Derechos de autor: Entre la autoría y la propiedad

El marco normativo de los derechos de autor, especialmente de las artes plásticas, me atrapó como pocas instituciones jurídicas. ¿El motivo? En principio, cuando un artista plasma su obra en un soporte material -lienzo, mural, etc.- y la vende, digamos que la propiedad de la obra, de alguna manera, se divide en dos, es decir, no es absoluta para el comprador, ya que el artista mantiene derechos sobre ella y, esa ficción jurídica, me parece fascinante. Veamos dos modelos jurídicos en obras pictóricas que establecen las leyes mexicanas.

1. Cuando el autor tiene una idea y la plasma en un lienzo, a partir de ese instante empieza a gozar de dos derechos, el moral y el patrimonial.

Los morales, están unidos al autor, protegen la relación personal con su obra, garantizando que se le reconozca siempre como autor, que decida si la divulga o modifica, así como exigir respeto sobre su integridad, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación, modificación o acción que la demerite.

Los patrimoniales se refieren al derecho exclusivo de explotar económicamente la obra o de autorizar su explotación.

2. La obra por encargo. La persona física o moral que comisione la realización de una obra, ella gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales y, de los derechos morales, le corresponderá la facultad de divulgación y de integridad de la obra (modificación de la misma).

En resumen, si el artista decide crear una obra por su cuenta, él o ella retiene los derechos patrimoniales -decide sobre ellos- y morales completos. Si le encargaron la obra, los patrimoniales son de quien la encargó y los morales se reparten, reteniendo el que la encargó, el de divulgación y de integridad.

A la luz de esta información y como parte de mi sección Historias de la Frontera, veamos un caso práctico que está haciendo revuelo en mi querido Mexicali y que seguro se presenta en otros rincones del país.

En la zona cultural y comercial conocida como El callejón de la Chinesca, se invitó -¿o contrató?- a diversos artistas para que ejecutaran murales que reflejaran la historia y el legado multicultural de la ciudad. Posteriormente a su realización, se colocaron lámparas decorativas en el callejón y, muchas de ellas, obstruyen la visión integral de parte de los murales, lo que generó un reclamo ciudadano y de los artistas.

¿Se debe respetar la integridad de la obra? es decir, remover las lámparas o ¿los locatarios o dueños de las paredes de los murales tienen derecho de colocarlas? En realidad, no existe suficiente información como para dar una opinión jurídica certera, no obstante, con estos apuntes de derechos de autor, quise colaborar con dos fines: 1. Información de utilidad para las y los artistas y compradores de arte en general; y, 2. Para que quién conozca los datos específicos, pueda desatar el nudo gordiano que se enredó en La Chinesca. Yo siempre sugiero, mejor, la amigable composición. ¿Usted qué opina?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ