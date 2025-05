Brenda Pérez y la UQI de Irapuato, Guanajuato

Brenda Pérez González, rectora de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, es una mujer excepcional que destacó desde niña en su trabajo comunitario en favor de los más desprotegidos. Hoy lidera a una de las universidades más importantes del Bajío. Su lema es: “el tiempo que puedas dónalo en favor de otros”. Es católica practicante. Mujer de valores y convicciones políticas que transforma a Irapuato.

Desde la UQI se trabajan temas de investigación médica en beneficio de la sociedad guanajuatense. Las facultades de medicina y de odontología de la UQI tienen presencia social. La universidad destaca en su labor científica gracias a dos revistas indexadas. La UQI incentiva campañas de donación de sangre, detección de cáncer de mama, mastografías, mamografías, papanicolaous, pruebas de VIH, pruebas de antígeno prostático. Univer Ciudad es un proyecto que, junto a la UG, atiende a personas de zonas rurales. Univer Ciudad permite que decenas de irapuatenses reciban atención dental. Brenda Pérez está convencida que la salud bucal cambia la vida, por eso las comunidades alrededor del Copal reciben atención dental.

“Más que una universidad, somos una comunidad. Estamos inmersos en la vida pública. A través de la universidad podemos llegar a la sociedad. Los políticos profesionales castigan a la sociedad que no vota por ellos. Trabajamos con los rotarios. Trabajamos en proyectos de agua con Japami en Irapuato. Estamos presentes todos los días. Desde la universidad también se hace política”.

En San Antonio El Chico, la UQI moviliza brigadas dentales en donde se mejora la salud bucal de niños mayores de 12 años, se difunden técnicas de cepillado dental, ferias de la salud y campañas de vacunación en beneficio de la población. En la UQI se educa desde los valores, se habla de valores y se forma en valores. Para Brenda Pérez la forma correcta de gestionar a la universidad es sirviendo a la comunidad.

La rectora de la UQI tiene 21 años involucrada con el CRIT de Irapuato. El objetivo de ayudar, servir. El área de psicología, por citar un ejemplo, trabaja en Casa Hogar La Paz con los ancianos. En octubre de cada año tienen una campaña contra el cáncer de mama. La UQI dona prótesis mamarias al hospital materno infantil. Durante la pandemia del COVID-19, la UQI cumplió con una tarea importante. La Universidad Quetzalcóatl de Irapuato realiza trabajo social en Aldama, una comunidad en la que los niños de secundara aspiran a ser punteros y sicarios. La UQI regala esperanza y sueños a las nuevas generaciones de irapuatenses.

Hablando de la política como oficio, la rectora de la UQI también ha incursionado en ella. “¿Hacia dónde va la economía? Son generaciones de mexicanos sin esperanza”. Salud y seguridad son los temas prioritarios para Brenda Pérez. Considera que durante el gobierno de la doctora Sheinbaum se evidencian retrocesos en la educación. “La educación es una vía para que se genere movilidad social”. De acuerdo con la rectora de la UQI, la educación pública en México es de mala calidad y existe “manipulación de las infancias”. Brenda Pérez es una mujer empresaria crítica; una señora inteligente que genera cuestionamientos siempre valiosos y necesarios. Brenda Pérez promueve el pensamiento social y crítico.

“Hoy se gobierna con y desde los programas sociales”. En el estado de Guanajuato siguen existiendo problemas severos como la falta de agua potable. “Promesas de todos los colores, nadie cumple, nadie regresa. Los hijos crecen entre la violencia y las adicciones”. “No está bien que los mexicanos se acostumbren a vivir así”.

La visión política de Brenda Pérez se condensa en las siguientes líneas:

“La política es una falacia. Son una especie diferente y si no eres como ellos, jamás vas a pertenecer. Quien quiere llegar para hacer algo bueno, estorba. Quieres hacer algo bueno y no te lo permiten. No llegan los mejores, sino los astutos, los que supieron negociar. Hay compromisos. Debes contratar a personas que no conoces. Los candidatos tienen compromisos con proveedores, con constructores.

Los políticos están rebasados. Morena es el recipiente que recibe los desechos de todos los partidos políticos. Llegan a refugiarse ahí como una madriguera. Protegen a corruptos. Protegen a delincuentes. Protegen a violentadores. Los casos de Salgado en Guerrero y de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Los negocios entre la esposa de Bartlett y la esposa de García Luna. Necesitamos perder el miedo y levantar la voz.

Me interesan las ciencias políticas y que los jóvenes se involucren en la política. Las mujeres deben formar parte activa de la vida política en México. Los mexicanos merecen oportunidades para estudiar. Estudiar siempre será importante”.

Brenda Pérez González es el claro ejemplo de una mujer preparada, capaz, crítica, inteligente, humana y generosa. Una empresaria con valores y con estructura ética. Lidera a la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, una de las instituciones más importantes del Bajío, sobre todo, en el área de la medicina y de la odontología.

Por: Luis Omar Montoya Arias

X: @LuisOmarMo1982