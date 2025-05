Acusa campaña antidemocrática

Fuerte crítica lanzó la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, a los promotores del abstencionismo en las elecciones del Poder Judicial de este domingo 1 de junio. “Hacer un llamado a no ejercer un derecho fundamental como el de votar no es democrático, por más que se busquen argumentos para sostenerlo”, dijo ayer al inicio de la sesión del organismo. La magistrada llamó a la sociedad a “ejercer nuestro derecho al voto, que es lo más sagrado en una democracia”.

Rectifica el dirigente panista

Anuló el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, su convocatoria a no votar en la elección judicial. Ahora aclaró que después de rectificar “no voy a invitar a no votar, porque en el PAN creemos en la participación y la democracia”. Eso sí, aseguró que dio la instrucción de no acudir a las urnas a “quienes tengamos cargo de dirigencia”.

GN, lista para elecciones

Se declaró lista la Guardia Nacional, al mando del general Hernán Cortés Hernández, para garantizar el buen desarrollo de los comicios de este domingo 1 de junio. En las elecciones locales de Veracruz y Durango los agentes incrementarán los patrullajes. Y para la judicial, se encargarán de la vigilancia de la paquetería electoral.

Respalda postura de la presidenta

El SNTE, en voz de su secretario general, Alfonso Cepeda, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que no hay condiciones para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, como pide la disidente CNTE. A su parecer, lo que se necesita es impulsar una reforma, “particularmente en el tema de las pensiones y jubilaciones”.

La disyuntiva de la CNTE

Crece el rechazo en la CDMX al plantón y bloqueos de la CNTE, liderada por Filiberto Frausto Orozco, de Zacatecas; y Yenni Pérez, de Oaxaca. Además, saben que estirar la liga sin convencer a sus bases para retirar el campamento antes del domingo, los dejaría con las manos vacías, y sin argumentos para que se atiendan sus demandas.

Busca Monreal compensar a empresa

Además de la derrota estrepitosa en tribunales, que lo orilló a “cancelar” su proyecto de “viaducto elevado”, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, trae encima el descontento del grupo HYCSA, que iba a construir la vialidad. Ya es un secreto a voces que el mandatario busca asignarles otra mega obra, para compensarlos.

Ruptura entre magnates

Se rompió la alianza entre el presidente de EU, Donald Trump, y el magnate Elon Musk. El dueño de Tesla anunció el fin de su participación en el gobierno del republicano; esto, luego de que se dijo decepcionado de su proyecto fiscal. Sin embargo, una de las razones es que le pusieron un alto porque ya se creía supra presidente.

