Revés para Galindo desde el Congreso

Mientras la violencia escala en las calles de la capital de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo insiste en que no hay una crisis de inseguridad, sino una “crisis política”. Sin embargo, desde el Congreso del Estado, legisladores del PAN, PVEM y PT lo desnudaron con cifras oficiales que retratan la realidad: la capital lidera en prácticamente todos los delitos. Y, aun así, Galindo no acude ni siquiera a las mesas de seguridad.

El punto de acuerdo presentado por la diputada Aranzazu Puente fue respaldado con datos demoledores. La capital potosina concentra 71% de los robos de vehículo registrados en el estado, 68% de los robos a negocio y más de la mitad de los atracos a casa habitación.

Pero hay algo más grave que los números: las vidas. La petista Jaquelinn Jáuregui lo dijo en tribuna con toda claridad. Casos como el de la empresaria Sandra Revilla, asesinada en un intento de asalto, son reflejo de una ciudad donde la autoridad llega tarde, o simplemente no llega. La seguridad no tiene color ni partido. Si Enrique Galindo sigue creyendo que la crítica es el problema y no la violencia, puede que el revés del Congreso sólo sea el principio.

¡Pero aún hay más! Lo que comenzó como un reclamo territorial entre la senadora Ruth González y el alcalde Enrique Galindo escaló rápidamente a una disputa de alto nivel entre partidos, egos y aspiraciones rumbo a 2027. Desde la capital potosina, se vive una nueva edición del pleito por el control político, donde el PRI, el PVEM y el PAN han dejado claro que el pacto de civilidad ya no aplica cuando hay territorio de por medio.

La senadora del Verde y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, Ruth González Silva, presumió obras viales gestionadas desde su escaño -algo que por sí mismo ya levanta cejas sobre las verdaderas funciones de un legislador-, pero lo que encendió la mecha fue el desdén hacia el alcalde. Enrique Galindo reaccionó molesto, y de inmediato las dirigencias estatales se lanzaron al ruedo. El PRI acusó a Galindo de violencia política de género. El Verde lo llamó incompetente en materia de seguridad. Y el PAN lo defendió y acusó a Ruth de hacer proselitismo disfrazado de gestión.

La disputa es más que un diferendo. Se trata de una lucha de poder: por un lado, un gobierno estatal que busca posicionar a la senadora como figura activa y gestora; por el otro, un presidente municipal que ha dejado vacíos fáciles de llenar.

EL AGUA ROBADA DE CÉSAR DUARTE. En un país asolado por sequías, es oportuno recordar que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, construyó una pequeña república del agua en su rancho: una presa, cinco represas y un pozo para uso personal. Todo sin permisos, todo ilegal. Hoy, el Gobierno de México, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. No se permitirá que un recurso nacional sea privatizado por el cacique de turno.

Mientras comunidades rurales y productores enfrentan racionamientos y estrés hídrico, Duarte -sí, el mismo exgobernador detenido por corrupción- acaparaba 700 mil metros cúbicos de agua. Y para colmo, cuando la Conagua intentó demoler las obras, una jueza federal, Madhay Soto Morales -conocida por frenar la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua- le otorgó una suspensión exprés.

Este caso tiene todos los ingredientes de lo que México debe erradicar: impunidad, abuso de poder, colusión judicial y saqueo de recursos públicos. Pero también abre una oportunidad. Si el gobierno federal quiere que esta denuncia no sea sólo un golpe de timón, debe llevarla hasta las últimas consecuencias, sentar un precedente firme y dejar claro que en el México de hoy el agua -como la justicia- no puede seguir secuestrada por los de siempre.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

