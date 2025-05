Mary Robinson: Una poderosa chispa transformadora

¿Alguna vez has sentido que una sola persona puede mover montañas? El documental Mrs. Robinson (2024), dirigido por Aoife Kelleher, nos hace pensar que sí. ¿Quién es esta mujer? Fue la primera presidenta de Irlanda, una abogada que desafió el statu quo, una defensora incansable de los derechos humanos y la presidenta de The Elders.

Recientemente, en un panel organizado por la embajada de Irlanda en México, pude compartir un espacio con Alanna Armitage, representante de UNFPA, y Giovanni Lepri, de UNHCR, para hablar sobre el documental Mrs. Robinson. En solo 1 hora y 34 minutos, este nos lleva de la mano por la vida de una mujer que rompió techos de cristal. Desde su elección en 1990 como la primera presidenta de Irlanda hasta su papel como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el documental teje un relato poderoso sobre su impacto. Con entrevistas y material de archivo, la cinta muestra cómo Mary transformó la política irlandesa y puso los derechos humanos en el centro del escenario global.

Lo que me atrapó del documental fue su equilibrio con su vida personal y su labor política. No solo vemos a una líder de traje impecable enfrentándose a poderosos, sino también a la Mary que sorteó críticas y obstáculos con una mezcla de valentía y sensibilidad, con humanidad. En el filme se muestran los momentos duros, como las tensiones políticas en Irlanda o los desafíos de ser una mujer en un mundo dominado por hombres, pero también celebra sus victorias, como su trabajo en The Elders, luchando por la justicia climática y los derechos de las mujeres.

Durante el panel, con la presencia del embajador Roi, hablamos de los avances en materia de género en México, y pudimos verificar que hemos dado pasos agigantados. Hoy tenemos 10 gobernadoras, paridad en el gabinete y la mitad de los curules en el Congreso ocupados por mujeres. Es un cambio que habría hecho sonreír a la Mary de los años 90 como mujer que luchó por abrir espacios para las mujeres en la política.

¿Por qué deberías ver el documental Mrs. Robinson? Porque no solo cuenta la historia de una mujer extraordinaria, sino que te hace preguntarte: ¿qué puedo hacer yo para aportar al cambio progresista? Mary Robinson no es solo un nombre en los libros de historia; es un recordatorio de que el cambio puede empezar con una mujer que se atreve a alzar la voz. Este documental es inspirador, sí, pero también es un empujón para que sigamos rompiendo barreras.

POR SUSANA CUETO

COLABORADORA

