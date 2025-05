El oro más allá de la estadística

Con apenas 17 años, Lamine Yamal ya se perfila como un legítimo contendiente para ganar el próximo Balón de Oro. No obstante, su reciente nominación ha traído polémica de por medio, provocando debates intensos entre periodistas y fanáticos que discuten si el adolescente español en verdad está listo para recibir semejante galardón. Ahora bien, vale la pena preguntarnos: ¿exactamente qué factores son determinantes a la hora de identificar al jugador más valioso de la temporada deportiva?

Hoy en día, con la inmensa cantidad de datos disponibles, tanto analistas como periodistas deportivos recurren obsesivamente a las estadísticas para justificar el verdadero valor de un deportista. No obstante, los trofeos obtenidos, la cantidad de goles anotados o las asistencias proveídas por un futbolista suelen tomar una relevancia que, a momentos, opaca la importancia de jugadores en posiciones que no son tan mediáticas ni determinantes en los resultados. Bajo estos criterios, por ejemplo, resultaría muy difícil imaginar a un portero o a un defensa ganando el Balón de Oro, por más decisiva que haya sido su temporada.

Idealmente, las estadísticas deberían reflejar no sólo el rendimiento individual, sino la influencia directa que tiene dicho jugador en el éxito colectivo. Sin embargo, lo cierto es que las estadísticas sin contexto ni perspectiva aún no logran reflejar la consistencia, el impacto o la relevancia que puede llegar a tener un jugador que no incide necesaria ni directamente en el marcador. Después de todo, no basta con anotar muchos goles, acumular asistencias o hacer atajadas espectaculares: esas acciones deben traducirse en victorias clave o títulos importantes para el conjunto.

Hasta este momento, la fórmula parecería simple: el Balón de Oro debería ser otorgado al jugador más determinante dentro del equipo más exitoso, ¿correcto? No obstante, tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi han sido otorgados anteriormente el galardón a pesar de no haber sido parte del equipo más contundente durante el año. Entonces, ¿qué criterio nos queda para identificar al mejor futbolista del mundo? ¿Y cómo asegurar que no haya polémica de por medio?

Por ahora, la fórmula predominante parece ser una amalgama de todos los criterios anteriormente descritos. No obstante, hay un factor invisible qué se pasa por alto y que también merece lugar en la balanza de oro. Más allá de los números y los trofeos, la consistencia en el rendimiento y la incidencia en el juego, preguntémonos: ¿quién es ese jugador que nos obliga a encender la televisión solo para verlo jugar? ¿Cuál es ese jugador que exige que le prestemos atención?

Después de todo, los desempeños de oro tienden a rebasar las mediciones de cualquier estadística. Al final del día, el mejor jugador del mundo no es, necesariamente, el que más gana ni el que mejor data acumula, sino al que nadie se quiere perder.

POR TOMÁS LUJAMBIO

