Arte y tecnología: el temor a lo nuevo

En la historia del arte hay capítulos oscuros en los que los artistas han visto como una amenaza a las nuevas tecnologías que propician disciplinas creativas nóveles. Es la misma historia la que nos ha demostrado lo contrario; el arte sin la tecnología se estancaría, porque la palabra griega téchne es prácticamente lo que hoy podríamos englobar en técnica, tecnología y bellas artes.

De esta palabra se desprende el entendimiento de una habilidad que, llevada a cabo con una técnica, nos conduce a la conclusión de algo, en este caso: la obra de arte. De tal forma que ni la fotografía destruyó a la pintura, ni el cine a la fotografía, ni al teatro ni a la danza. Se colocaron, la fotografía y el cine, como las artes modernas, de las cuales el filósofo Walter Benjamin dice que son susceptibles de ser reproducibles tecnológicamente y, por lo tanto, serían las artes del capitalismo por excelencia.

Bien, la ciencia avanza y produce tecnologías nuevas, que no solo se vuelven necesarias para la aparición de formas creativas inexistentes hasta entonces, sino también de una manera contemporánea de entender el mundo que vivimos.

En la tradición occidental, la técnica es la plataforma de donde el arte se levanta. El arte académico, la pintura hasta antes de las Vanguardias Históricas del Siglo XX, del teatro en todos sus tiempos, y de la danza escénica de tradición occidental. La técnica es una herramienta sin la cual no se podrían depurar las habilidades para conseguir ese “algo” que se pretende fuera de uno mismo y, con aspiraciones a que tenga vida propia.

La tecnología arropa nuevas propuestas, permite arriesgarse con estéticas que rompen fronteras entre disciplinas artistas. Hoy, el arte se ha convertido en una expresión creativa transdisciplinar, sin duda, debido a los avances de la ciencia y de la tecnología de las últimas dos décadas del siglo XX y de lo que va del XXI.

El arte digital, que se está constituyendo a sí mismo, y que a algunos pensadores nos mantiene en su estudio minucioso para crear nuevas teorías y categorías estéticas, tampoco viene a desbancar a las artes tradicionales, ni al teatro ni a la danza, cuya esencia es la congregación de actores y público en un mismo espacio-tiempo.

Sin embargo, sería ingenuo y hasta irresponsable no reparar en que la era digital no tiene vuelta para atrás, seguirá su avance, los internautas son las masas que no sólo transitaron de la televisión, sino también de las grandes salas cinematográficas, a las plataformas de entretenimiento que actualmente ofrece la Internet.

Sería también irresponsable no dar entrada a la reflexión de los potenciales que tiene la Internet para el nacimiento de nuevas categorías estéticas, pero también en relación con cuestiones éticas, de derechos de autor, y los problemas derivados de la cultura de masas.

Recuerdo el título de un Coloquio que organizó hace algunos años el Posgrado en Historia del Arte de la UNAM, en Oaxaca: “Continuo, discontinuo” … En ese momento, recuerdo que el título era motivo de risa entre los participantes. Hoy tiene sentido, estamos en una evolución continua, con momentos de quiebre, a los que se les ha llamado de “ruptura” (lo discontinuo), sin embargo, esas rupturas están dentro de lo continuo, de una evolución histórica y dialéctica, que permiten a la humanidad avanzar y, con las nuevas herramientas que la ciencia y la tecnología proporcionan, crear mundos habitables, críticos, reflexivos, que eviten la vacuidad y el entretenimiento banal, para ser el termómetro del alma humana.

La técnica y el preciosismo logrado artificiosamente con el uso de la tecnología es estéril. Se requiere del demiurgo que la asuma en su ser y en su cuerpo, para darle sentido a la obra del arte naciente. De nada sirven los bailarines virtuosos que no tienen nada que decir, o coreógrafos aferrados a la técnica, la improvisación y dejan de lado su papel como pensadores del mundo; o pintores que hacen muy bonito dibujos, en la forma, pero que nada nos toca en las emociones, y así en un largo etcétera.

El arte, la ciencia y la tecnología considero que forman parte de una unidad, cuya potencia no tiene límite más que el de la imaginación de quien la lleva al ámbito creativo. No es usual en los últimos tiempos que los artistas reflexionen de manera autocrítica sobre sus disciplinas artísticas. Se conforman con lo conocido y el reconocimiento institucional y de sus pares amigos. Pero ¿no es ya urgente ser serios y hacer análisis autocríticos y no complacientes sobre el arte, en los gremios existentes en México? ¿No es tiempo de pensar por qué y para qué hacer arte, más allá de los propósitos de poder y estatus económico-social que les otorga a sus hacedores?

POR JUAN HERNÁNDEZ

COLABORADOR

TW: @ISLAS33 / IG: @JUANHERNANDEZ4248

