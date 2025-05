Votar o no votar, ésa es la cuestión

Estamos a tan solo unos días para esta inédita e histórica elección en México: los comicios de las personas juzgadoras o, como se le ha conocido, la elección del Poder Judicial. Es una elección muy compleja tanto para candidatos y candidatas, como para los mismos votantes.

El 1 de junio se elegirán a nueve personas para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); dos cargos para magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 espacios para magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); cinco para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 en magistraturas de Circuito; y 386 personas juzgadoras de Distrito. Es decir, 881 cargos en disputa, tres mil 422 candidatos para elegir en seis boletas distintas. Solo mencionarlo ya es todo un laberinto.

Sin embargo, más allá de la complejidad del simple hecho de elegir todos esos cargos, lo realmente importante es lo que se juega en México. Si bien una reforma judicial era más que urgente en nuestro país, así como quedó no es ni cerca a lo que idealmente se necesita. Otra vez lo urgente le gana a lo importante y lo que tenemos en la actualidad es un experimento que, como tal, puede ser que salga medianamente bien o resulte un completo fracaso. Lo peor de todo esto es que la legalidad y el sistema de contrapesos del país es lo que se pone en juego.

En estas elecciones también se disputa un valor con poca reflexión, el fortalecimiento o, en su caso, el debilitamiento de la democracia. Como -al parecer- ya nos acostumbramos en este país, las elecciones del Poder Judicial están completamente polarizadas. En uno de estos polos se dice que dichos comicios “es lo mejor que le ha pasado al Poder Judicial”; del otro lado de la moneda, “salir a votar es la puntilla final a la incipiente democracia mexicana”.

Ante esta realidad ineludible, -es decir, las elecciones ocurrirán “contigo, sin ti y a pesar de ti” (parafraseando a Maquío)-, las y los mexicanos debemos volver al centro. Sí votar, pero con la investigación profunda de lo que vamos a elegir; no votar, pero sabiendo que la baja participación favorece al voto corporativo y, por ende, al oficialismo. No obstante, también el Ejecutivo y Legislativo deberán saber actuar con sensatez y humildad si la participación no llega al doble dígito y volver a reformar su reforma heredada.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR

EEZ