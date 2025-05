Urge erradicar la violencia político-electoral

A tan solo unos días de que concluyan las elecciones municipales de 2025 en Veracruz y Durango, nos encontramos en una encrucijada crítica que demanda atención urgente. No podemos guardar silencio ante una realidad que se ha convertido en un riesgo directo para nuestra democracia: la extrema violencia vivida en los últimos meses por las y los candidatos de todos los partidos políticos que participan.

Desde Acción Nacional advertimos que el crimen organizado está distorsionando el proceso electoral. Lo decimos con total claridad: en varias regiones de México, las campañas ya no se están decidiendo por propuestas, sino por amenazas. Y eso no lo podemos permitir.

La tendencia viene creciendo desde hace años y hoy, candidatas y candidatos de todos los partidos, están siendo blanco de atentados, persecución, hostigamiento e incluso asesinatos. No son hechos aislados: hay desplazamientos forzados, zonas enteras donde hacer campaña se ha vuelto imposible y una ciudadanía que teme salir a votar. El miedo no puede ser estrategia de campaña y las amenazas ya han logrado la renuncia de varias candidatas y candidatos.

Las recientes agresiones e incluso homicidios de candidatos y líderes políticos han subrayado la fragilidad de nuestros procesos electorales y la urgencia de abordar esta problemática con determinación y estrategias efectivas. La sociedad mexicana no debe resignarse a aceptar la violencia político-electoral como parte del paisaje político. La apatía o el escepticismo solo profundizan la crisis. Los incidentes violentos vividos en estos estados no son eventos aislados; representan un patrón preocupante que expone la vulnerabilidad de nuestro sistema político ante las presiones y amenazas del crimen organizado.

Hago un llamado urgente y directo al Gobierno Federal: no pueden seguir actuando con tibieza. La autoridad tiene que estar del lado de las y los ciudadanos, no del crimen. Si hay voluntad política, hay manera de proteger a quienes participan en este proceso electoral, antes, durante y después del 1 de junio.

Desde Acción Nacional hemos denunciado la ausencia de protocolos eficaces para salvaguardar a quienes compiten en esta elección. También hemos señalado la falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. No hay una estrategia clara, y el resultado es que muchas y muchos de nuestros candidatos están solos, en estado de indefensión. La mayoría de ellos obligados a realizar sus campañas bajo la sombra de amenazas lo que indica que se esta fallando en proteger uno de los principios más básicos de cualquier sociedad democrática: la libertad de elección.

El crimen organizado no puede ser el árbitro de esta elección. Cada candidata, cada candidato, merece hacer campaña con libertad, y cada ciudadano debe poder ejercer su voto sin miedo.

Desde el Partido Acción Nacional, hemos condenado enérgicamente estos actos de violencia y hemos hecho un llamado a las autoridades federales y locales para que implementen medidas sólidas que garanticen la seguridad de todas las personas involucradas en el proceso electoral. No podemos permitir que el miedo y la intimidación decidan quiénes serán nuestros próximos líderes municipales.

Lo digo con firmeza: en el PAN no vamos a dejar de alzar la voz por quienes han sido víctimas de esta violencia política. Vamos a acompañar cada caso y a insistir en que haya justicia, porque la democracia no puede construirse bajo amenazas.

Y lo digo también desde la convicción de quienes seguimos recorriendo las calles, tocando puertas, caminando bajo el sol, sudando cada voto. Porque así se construyen los buenos gobiernos, no desde un escritorio ni con eslogans vacíos.

Lo vimos en Veracruz, donde acompañamos a nuestras candidatas Maryjose Gamboa e Indira Rosales. Ahí denunciamos el desfalco de más de 1,600 millones de pesos en el sector salud durante el gobierno de Cuitláhuac García. Hoy ese mismo exgobernador ocupa un cargo federal, mientras miles de familias siguen sin acceso a medicamentos. Eso no puede seguir así.

Y también estuvimos en Durango, con Toño Ochoa, enfrentando no solo una contienda electoral, sino la injerencia directa del gobierno federal. Lo he dicho y lo repito: aquí no competimos contra un partido, competimos contra todo el aparato del Estado. Pero no nos vamos a retirar. Aquí estamos, y vamos a seguir estando, más allá de la violencia.

A quienes hoy ocupan el poder les recuerdo algo muy simple: gobernar no es imponer, es servir. No basta con discursos ni con espectaculares. Lo que vale son los resultados, la cercanía y la confianza de la gente.

Y a la ciudadanía le digo: no dejemos que nos arrebaten el derecho a decidir. Que ninguna amenaza, que ningún interés turbio ni ninguna omisión gubernamental nos robe lo más valioso que tenemos como sociedad: nuestra capacidad de elegir en libertad. No podemos permitir que el miedo defina nuestro presente ni nuestro futuro.

La democracia se defiende votando. Y en Acción Nacional, lo vamos a hacer con toda la fuerza de nuestras convicciones.

POR JORGE ROMERO HERRERA

@JorgeRoHe

Presidente nacional del PAN

