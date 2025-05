Sicarios y los olvidados de México

Los apoyos sociales destinados a niños, adolescentes y jóvenes han marcado una diferencia real en México. Gracias a ellos, las tasas de deserción escolar han disminuido considerablemente, y miles de familias han evitado su fragmentación ante la presión económica. Las becas, los programas alimentarios, los incentivos educativos y los espacios comunitarios han dado esperanza donde antes solo había abandono. Pero la realidad, aun con estos avances, sigue siendo titánica. La desigualdad no ha sido erradicada; solo se ha contenido. Y ahí, la labor de la sociedad civil, de las organizaciones, de los maestros, de los artistas, de los líderes comunitarios, es más vital que nunca.

Porque la deuda con los olvidados de México no se salda con una tarjeta bancaria. Se salda con presencia, con proyectos de vida, con comunidad.

Durante décadas, el país se acostumbró a mirar de lejos a millones de niños y jóvenes condenados a sobrevivir en la orilla. Como en la desgarradora obra de Luis Buñuel, “Los olvidados”, su existencia ha sido testimonio de un sistema que, aún llamándolos “el futuro de México”, les negó el presente. Y en esas brechas, el crimen organizado encontró su oportunidad.

En muchas regiones del país, la pobreza estructural, la deserción, la falta de servicios y de sentido han sido el caldo de cultivo perfecto para que los jóvenes se integren al sicariato como una forma de supervivencia, poder o pertenencia. Cuando no hay otro camino, la violencia se presenta como el único.

No es un fenómeno aislado ni exclusivamente mexicano. En Colombia, durante las décadas más cruentas del conflicto armado, miles de menores fueron reclutados por las FARC o los cárteles, arrancados de su infancia y convertidos en soldados. En Perú, Sendero Luminoso adoctrinó a jóvenes sin oportunidades. En Brasil, los meninos de rua se volvieron blanco fácil de exterminios disfrazados de justicia. El patrón se repite: abandono, reclutamiento, violencia.

Frente a esta realidad, la única respuesta posible es una transformación profunda, que no solo asista, sino que construya.

Esa transformación empieza en la infancia, con la formación en valores morales: el respeto, la solidaridad, la disciplina, el amor por la vida, el rechazo a la corrupción. Continúa con el acceso universal a la cultura, al arte, al deporte, a la lectura, a la música. No como adornos del desarrollo, sino como motores de dignidad. Un niño que lee, que baila, que pinta, que juega… difícilmente será un niño que mata.

A esto debe sumarse una política nacional de orientación vocacional real, que muestre caminos laborales posibles, dignos y ligados a las capacidades e intereses de cada joven. Porque nadie puede elegir bien si no tiene opciones. Y México debe garantizar que cada adolescente tenga no solo el derecho a soñar, sino las herramientas para lograrlo.

Incluso en las Fuerzas Armadas, donde la patria requiere a sus mejores hombres y mujeres, es momento de redefinir los perfiles de ingreso. No basta la fuerza: hace falta vocación auténtica de servicio, disciplina ética, y amor genuino por la Nación. Formar soldados no es entrenar cuerpos, es formar espíritus dispuestos a defender la vida, no a quitarla.

La reconstrucción de México empieza con los que más han sido excluidos. La infancia y la juventud no son causas perdidas. Son causas urgentes. Porque mientras no los atendamos con toda la fuerza del Estado y de la sociedad, los seguiremos perdiendo en manos del crimen, de la indiferencia, de la muerte.

Es tiempo de que los olvidados dejen de serlo. Que no se hable más de sicarios adolescentes, sino de estudiantes, artistas, deportistas, patriotas. Que el país se mire en sus ojos y se vea digno. Porque un México que cuida a sus niños es un México que empieza a salvarse.

POR RICARDO PERALTA

COLABORADOR

@RICAR_PERALTA

EEZ