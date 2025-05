Salir a votar es la única opción para la transformación

Desde el pasado 30 de marzo, con el inicio de las campañas correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, he tenido la oportunidad de recorrer el país, de conocer y escuchar las experiencias y demandas de la ciudadanía en relación con sus juzgadores, de mostrar la importancia y trascendencia del sistema judicial mexicano en la vida de todos y del por qué era necesario sacudir a nuestro Poder Judicial para fortalecerlo, adecuarlo y acercarlo al pueblo. De la misma forma, me permití compartir con la ciudadanía mi visión de cómo debe estructurarse y funcionar el nuevo Poder Judicial con el propósito de que coadyuve al cambio y progreso de México.

En este sentido es dable mencionar que, como es característico en los Estados democráticos, existen múltiples voces tanto a favor como en contra de la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, lo que es entendible en virtud de la relevancia del proceso electoral del Poder Judicial en la vida nacional, todos estamos en el derecho expresar nuestra postura e ideas; sin embargo, ello debe hacer con responsabilidad, pues no debemos perder de vista que sobre todo, en el fondo del asunto se encuentra el desarrollo y estabilidad de nuestro país, y por tanto, el bienestar de nuestras familias.

Es así que, me reitero firmemente convencida de que el cambio en el Poder Judicial era necesario para lograr una transformación desde la raíz de la forma en que se había venido impartiendo justicia en el país, basta preguntarse, ¿cuántas veces a diario en las noticias escuchábamos casos de liberaciones escandalosas de delincuentes de alta peligrosidad, de fallos “dudosos” que favorecían a grandes empresarios, de jueces con autos y casas que en definitiva no se ajustaban a su remuneración como servidores públicos, o de familias enteras laborando al interior del Poder Judicial?

Aunado a lo anterior, es destacable apuntar a que este novedoso proceso ha dado la oportunidad de acercar a los juzgadores al pueblo de México, de romper la burbuja en que se encontraban y hacerlos conscientes de las necesidades, demandas y opiniones que millones de mexicanos tienen en torno al sistema de impartición de justicia en este país, pues es innegable que de los tres Poderes de la Unión, el Judicial, era el más distante a la ciudadanía. Basta preguntarse, ¿cuántos mexicanos conocían la estructura y atribuciones del Poder Judicial?

La oportunidad de dar un giro radical al sistema de impartición de justicia nacional está “en nuestra cancha”. Este 01 de junio debemos salir a las urnas y mostrar la fuerza e importancia del voto, es momento de tomar acciones y ser partícipes del cambio, sea cual sea la opción de nuestra preferencia, lo fundamental es participar, el futuro de México está en nuestras manos. Asumamos nuestra responsabilidad, la herramienta más fuerte que tenemos es nuestro voto, no lo desperdiciemos, no escuchemos a aquellos que llaman a guardar silencio y a la pasividad, no dejemos que otros decidan.

Sea cual sea nuestra visión, seamos partícipes de la construcción del país que queremos, pues estoy cierta, después de recorrerlo, que sin importar si nos encontramos en el norte, en el centro o en el sur, todos los mexicanos compartimos el deseo de que le vaya bien al país. Este primero de junio, votemos y con ello contribuyamos al desarrollo, bienestar y estabilidad de México.

Por Ariadna Camacho Contreras

Candidata 01 al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con estudios de Maestría en la Universidad de Sowthwestern Law School en Los Ángeles California y en la Universidad Nacional Autónoma de México; se ha especializado en temas de Justicia Alternativa, Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal.

