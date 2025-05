“Otra vez sin toalla. Otra vez sin clases.” Menstruar no debería dejarnos fuera de la escuela

En México, el 30% de las mujeres que menstrúan usan papel de baño por falta de insumos de gestión menstrual, como las toallas sanitarias. Además, el 69% afirmaron no haber recibido información durante su primera menstruación (UNICEF, 2022). A esto se suma que casi el 30% de las escuelas del país, no cuenta con servicios básicos como: agua, luz, sanitarios y lavamanos (Monito, 2025); y el 66% de personas que sí tienen estos servicios, consideran que los baños están sucios (UNICEF, 2022).

Cada mes, millones de niñas y jóvenes en México enfrentan situaciones que suelen pasar desapercibidas, pero que forman parte de su vida diaria y reflejan los desafíos que viven las mujeres por el simple hecho de menstruar.

Irari, una joven de 15 años del Estado de México, el día de hoy nos compartió su experiencia: “En secundaria, siempre faltaba al menos una niña por su periodo. A mí me daba terror ir a la escuela cuando menstruaba porque ya sabía que en la enfermería no había toallas y si necesitaba, tenía que pedirle [alguna] a mis amigas con mucha vergüenza. Me da tristeza recordar que, cuando me bajó por primera vez, yo tenía 11 años, y me dijeron: ‘ya eres una señorita’, como si eso nos convirtiera en mujeres de inmediato. Además, es doloroso saber que la sangre menstrual es la única que sale sin violencia y es la que más asco le da a las personas”.

La falta de educación menstrual, infraestructura adecuada y productos de gestión menstrual, ocasiona que muchas niñas y jóvenes prefieran no ir a la escuela durante su periodo para evitar experiencias que vulneren su bienestar físico y emocional. Esto no sólo afecta su derecho a aprender, sino que también reproduce desigualdades que, desde muy temprana edad, las hacen sentir excluidas de espacios que deberían ser seguros para ellas, como las escuelas.

Esta realidad se agrava cuando se interseca con otros factores como la condición económica o la pertenencia étnica. Así lo relata Eufrosina Cruz, mujer indígena zapoteca de Oaxaca, quien compartió cómo vivió su menstruación en un contexto desigual: “Yo usaba trapos, porque para una niña indígena, comprar una toalla sanitaria está cabrón. Hasta los 17 años pude comprar la primera. En mi comunidad, muchas niñas son casadas a los 12 o 13 años, y viven la menstruación obligadas, sin entender el proceso, porque de inmediato tienen hijos o hijas. ¡Ya basta de estigmas! Menstruar es normal, es un derecho humano.”

A esta problemática, justamente, se le conoce como “pobreza menstrual", categoría que engloba la falta de insumos de gestión menstrual, la carencia de acceso a infraestructura básica como baños y agua; así como el acceso a orientación, información y educación menstrual libre de prejuicios ONU Mujeres (2024).

Desde Mexicanos Primero, en colaboración con Fundación Femmex y con el apoyo de Promotora Social México, organizamos el Foro Menstruar en la Escuela con el objetivo de visibilizar la problemática de la pobreza menstrual, alzar la voz y exigir que ninguna niña o adolescente falte a clases por no contar con los servicios e insumos básicos para gestionar su menstruación con dignidad.

Frente a esta situación, promovemos herramientas gratuitas de formación dirigidas a la comunidad educativa, como el Manual de Acción: Menstruar en la Escuela y el Nanocurso para abordar la pobreza menstrual en la escuela el cual, en tan sólo 15 minutos, le ofrece a docentes y al personal directivo, tres componentes básicos de la menstruación digna (educación menstrual, insumos e infraestructura); así como estrategias para abordar el tema desde la práctica educativa.

La menstruación digna no es un privilegio, es un derecho. Garantizarla es una responsabilidad colectiva que implica informar, sensibilizar y actuar desde todos los sectores. Como Eufrosina, que alzó la voz para visibilizar las barreras que enfrentan las niñas indígenas, o como Irari, que demanda condiciones justas para su generación, hoy nos toca a todas y todos alzar la voz. ¡Porque aprender importa!

Por Viviana Rodríguez Lorenzo

Coordinadora de Monitoreo de Políticas Educativas

@viviana.rico

