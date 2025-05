No voy a participar en el experimento del domingo. No voy a votar. ¿Para qué hacerlo?

Si se vota para elegir, ¿qué sentido tiene sufragar cuando la 4T ya eligió?

No nos hagamos: la elección judicial ya fue.



La 4T ya decidió quiénes pueden “participar” y escogió a quienes serán ministros, magistrados y jueces.



Lo del domingo 1 de junio, será una farsa, pura simulación y más circo.



No votar en circunstancias antidemocráticas como ésta, es un acto cívico, de resistencia y protesta para no legitimar una burda puesta en escena.

En 1976, por ejemplo, la candidatura única de José López Portillo derivó en una reforma electoral que abrió espacio a la pluralidad política. El vacío de millones de ciudadanos tuvo eco. ¿Lo tendrá esta vez? ¿Qué ocurrirá si de los 100 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal, votan solo 10, 15 o 20 millones? ¿Qué legitimidad tendrán los ganadores?



La elección judicial no es un ejercicio democrático, es un montaje que encuentra soporte en atropellos legales y trampas. Está viciado de origen con la reforma que le dio vida, la judicial, aprobada con triquiñuelas en el Congreso.



Vamos a una elección tan sucia que ni siquiera hay árbitro. El INE está de adorno. No investiga ni sanciona nada. Está atemorizado y no quiere molestar al oficialismo que lo colocó contra las cuerdas.



Las irregularidades y delitos electorales están expuestas. Se reparten acordeones sin pudor, y no pasa nada. Se construyen estructuras de movilización a la vista de todos, y no pasa nada. El domingo se manipulará el voto, y tampoco pasará nada.



En el colmo de las inconsistencias, ahora resulta que hay un “entusiasmo” desmedido de miles de ciudadanos por participar como observadores electorales: ¡más de seis veces más “observadores” que en la elección presidencial de 2024! El año pasado no fueron ni 25 mil en todo el país; ahora habrá más de 150 mil. ¿De dónde surgió tanto interés?



Desde 4T se ensucia la dignidad de ciudadanos que merecen elegir, no obedecer.



Lo del domingo no será participación democrática, sino control disfrazado. La elección se trata de legitimar un atraco: el asalto del Poder Judicial.



Hay decenas de candidatos ligados al crimen que pasaron los “filtros” de los Comités de Evaluación. Incluso los hay sentenciados por narcotráfico.



Por primera vez en décadas, los funcionarios de casilla no contarán votos. De hecho, los votos ni siquiera se contarán en los centros de votación. Tampoco sabremos la noche de la elección quién ganó; habrá que esperar más de una semana.



Las boletas que no se utilicen no se anularán, permitiendo la manipulación de la papelería electoral.



¿Así para qué participar? ¿Para ser comparsas del asalto? ¿Para legitimarlo?



El domingo seremos testigos de elecciones simuladas y un robo descarado. Yo así no voto.

-Off the récord

Según la mayoría de las encuestas, cierra puntera en la contienda por la SCJN, Yasmín Esquivel. Le siguen Lenia Batres, Loretta Ortíz, María Estela Ríos y Marisela Morales.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ