La muerte del modelo chantaje=dinero

Todo inició en 1979 en Chiapas, cuando un grupo de valientes mentores le dijo “basta” a Carlos Jonguitud, el líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Había un gran descontento debido a la falta de democracia de un apéndice del PRI, que era el SNTE.

Se organizaron profes de la sierra y del campo, de la costa y las ciudades medias, y le dieron la espalda a los que nunca dieron clases, ni estuvieron frente a un grupo; pero eso sí, se codeaban con alcaldes, gobernadores, senadores, titulares de la SEP y presidentes de la República.

Fue un gran movimiento de izquierda que logró aglutinar a los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero y la zona de la Laguna. En 1989 lograron tirar a Jonguitud.

López Portillo apoyaba al cien por ciento al SNTE y obviamente atacó a la CNTE; durante su sexenio mataron a Misael Núñez, que detonó un mayor número de seguidores y apoyo social.

De la Madrid mantuvo una postura de confrontación con la CNTE e iniciaron las movilizaciones masivas; su lucha en aquel momento solamente era la democratización del sindicato, pero se encontraron un caminito fabuloso para contenerlos: maletas llenas de dinero.

Salinas de Gortari les obsequió la cabeza de Jonguitud, pero les impuso a la maestra Elba Esther; y claro, más maletas y más millones para que no paralizaran al país.

Con Zedillo mantuvieron su activismo, pero con menor intensidad. Algunos llegaron a pensar que se les había acabado el financiamiento, vía el chantaje y la extorsión, pero resurgieron con Fox Quesada, donde prácticamente paralizaron el estado de Oaxaca.

La confrontación de la CNTE con Calderón fue terrible; las movilizaciones subieron de tono por las nuevas políticas educativas, y con la entrega de la SEP a la maestra Gordillo. Más maletas, más dinero y el círculo maravilloso de la extorsión y el chantaje.

Peña Nieto fue el rey de las maletas y las concesiones, vía su compadre, Luis Miranda Nava. Ser líder magisterial, con casaca de la CNTE, fue el mejor negocio en esos tiempos. Hubo Reforma Educativa, pero mucho más dinero.

AMLO hábilmente les prometió tirar la reforma de Peña a cambio de votos; cumplieron los dos. En 2021, la CNTE le impidió llevar a cabo una conferencia de prensa, pero salieron bien librados.

La Presidenta, aunque algunos no lo creen, ya les cerró la llave del dinero. Y si el chantaje y la extorsión ya no intimidan a la titular del Ejecutivo, podríamos estar ante el fallecimiento de la Coordinadora. Hoy van a la SEGOB, donde se puede negociar, pero no doblarán a la secretaria Rosa Icela.

¿Seremos testigos de la muerte del modelo chantaje = dinero?

COLOFÓN:

* Jubilarse a los 58 años (hombres) y a los 56 las mujeres, es la propuesta de Claudia Sheinbaum.

* Eliminar la Unidad del Sistema para las Carreras de las Maestras y Maestros, otra oferta.

* Hoy se cumplen 13 días de protestas en la ya desquiciada CDMX.

