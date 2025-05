Detención de 11 no contamina 133 mil GN

Con la misma contundencia que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana defendió a la Guardia Nacional como institución tras la detención de 11 de sus integrantes por parte de la Policía Municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato cuando se encontraban “ordeñando” un ducto de combustible, también lo hizo con la hoy extinta Policía Federal, su alma mater en términos policiales.

“Había extraordinarios elementos en la Policía Federal, por supuesto, y la gran mayoría eran personas que hacían un extraordinario trabajo, así en la Guardia Nacional. Hoy, no por 11 detenidos de la GN se va contaminar el trabajo de 133 mil elementos que diario trabajan a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional”, puntualizó el secretario de seguridad del gobierno federal.

Pese a ello, el ex presidente López Obrador y su ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no dudaron en desaparecer de un plumazo a la Policía Federal para dar paso a la creación de la Guardia Nacional sin importar que hayan truncado la carrera de miles de investigadores y analistas de inteligencia que no corrieron con la misma suerte que quienes lograron permanecer en la función y hoy constituyen la base de lo que será la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, proyecto al que paulatinamente se irán incorporando miles de jóvenes profesionistas hasta formar un nuevo cuerpo de policía adicional a la GN.

La defensa de ambas instituciones la realizó en el marco de su reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para evaluar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y conocer el estatus de las leyes pendientes en la materia, en la que participó la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de dicha instancia legislativa Jessica Saidén Quiroz.

En el mismo recinto legislativo y solo unos minutos después tuvo lugar la presentación de la revista “Bitácora de Seguridad”, un esfuerzo editorial de Heraldo Media Group coordinado por Eunice Rendón e impulsado por la propia Diputada Saidén Quiroz; evento que logró reunir decenas de académicos, funcionarios y ex funcionarios en materia de seguridad de los tres niveles de gobierno, directivos de empresas de seguridad privada, representantes de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, además de agregados de gobiernos de otros países y público en general.

Justo por esa coincidencia es que cobran relevancia las palabras del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sobre todo las de la legisladora que marcan un antes y un después en la discusión de temas que hasta hace muy poco eran motivo de desencuentros conceptuales, señalamientos estériles e incluso persecuciones políticas que en nada abonaban a la tranquilidad de los ciudadanos que anhelan poder salir de sus hogares con la seguridad de que regresarán sanos y salvos en su integridad y su patrimonio.

Enhorabuena por la iniciativa de reunir en un mismo espacio editorial y físico, como en esta ocasión en la Cámara de Diputados a expertos, especialistas y académicos en los ámbitos de la seguridad nacional, pública, ciudadana y privada cuyo único afán es aportar su granito de arena por el bien del país.

Estoy seguro que sus experiencias, conceptos, puntos de vista y sus visiones se traducirán en propuestas en materia de inteligencia e investigación policial, así como de prevención social del delito, participación ciudadana, derechos humanos y reinserción social, que tanta falta han hecho al país durante los últimos años.

Es cuestión de buscar las coincidencias e incorporarlas en la medida de lo posible en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley Nacional del Sistema de Inteligencia e Investigación, que seguramente serán aprobadas durante el periodo extraordinario de sesiones a efectuarse del 9 al 17 de junio del año en curso después de haber estado pausadas por detalles como el de los registros de telefonía celular; no hacerlo generará más sospechas de diferencias al interior del Gabinete de seguridad del gobierno federal.

Posdata: Con entusiasmo me sumo a la causa a invitación de Eunice Rendón para colaborar en “Bitácora de Seguridad”, el mismo con el que el jueves 13 de junio de 2019 inicié mi colaboración con El Heraldo de México.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ