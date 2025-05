Siento el deber de expresar que respeto totalmente la decisión de aquellos que irán a votar libremente el próximo domingo, pero no coincido con las valoraciones que he escuchado de muchos de ellos sobre la conveniencia de hacerlo.

Lamento profundamente que la inmensa mayoría de quienes acudirán a las urnas lo harán sin convicción, solamente porque saben que el gobierno y el partido en el poder así lo quieren, o peor aún, porque así lo han instruido en la fábrica, la escuela, o el sindicato.

Quienes voten el domingo contribuirán al porcentaje de votación, cuestión que tiene preocupado al gobierno. Ciertamente que los resultados no se verán afectados por esto, pero sí la credibilidad del ejercicio. Mientras más personas acudan a votar, la farsa se disfrazará mejor de democracia.

De los argumentos que esgrimen quienes han decidido acudir a votar, uno que considero de peso es el que la participación ciudadana es una obligación moral y que los demócratas debemos participar aún a sabiendas de que lo estamos haciendo contra corriente y con casi nula posibilidad de obtener algún triunfo.

Es cierto que en la lucha por la democracia la posibilidad de triunfo no ha sido nunca un factor determinante para lanzarse a la contienda electoral. Si así hubiera sido, miles de campañas habrían quedado desiertas, muchos hombres y mujeres no habrían sido candidatos si la única motivación hubiera sido la posibilidad cercana del triunfo.

Pero ante ese argumento es necesario decir que en realidad lo que se está dando en estos días no es una elección, sino una mascarada. En México hemos recorrido un largo camino hacia la democracia. Conocemos el fraude electoral, las elecciones amañadas, los dedazos. Hemos ensayado legislaciones y construido instituciones, y hoy tenemos un entramado electoral que está volando por los aires ante esta andanada de ocurrencias llevadas a lo absurdo.

También dicen quienes han decidido participar que, si no lo hacemos hoy, difícilmente podremos llamar al voto en el futuro. A ellos les recuerdo que la participación no se circunscribe al acto de emitir un voto. Participar es opinar, discutir, argumentar. Participar es observar, denunciar, evidenciar, como lo hacemos quienes conscientemente hemos decidido no ir a votar.

Hay muchas otras razones para no acudir a las urnas el próximo domingo, de las que otros se han ocupado. Añadiré solo una: esto no será una votación, sino una simulación. ¿Por quién o quiénes vas a votar? ¿qué puesto van a ocupar? ¿qué ofrecen? ¿qué ventajas tienen sobre los demás candidatos? Si no podemos contestar estas preguntas, el voto será una mentira.

No caigamos en la trampa del gobierno, no les hagamos el caldo gordo. El grave daño que se ha hecho a la incipiente democracia mexicana con este atentado merece un contundente NO. Y, sobre todo, exige un profundo análisis de lo que debemos hacer para salvar a México del autoritarismo.

POR CECILIA ROMERO CASTILLO

COLABORADORA

@CECILIAROMEROC

