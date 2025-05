La millonaria compra de la CNBV de un sistema que no sirve

HACE MÁS DE un año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) contrató los servicios de una prestigiada empresa de tecnología.

Satya Nadella y Jesús de la Fuente. (Créditos: El Heraldo de México)

Lo hizo dizque para implementar la inteligencia artificial regenerativa y migrar a la nube, asegurando que los trámites administrativos para los supervisados se simplificarían y se automatizarían tareas de supervisión.

Pues resulta que la semana pasada dos bancos, considerados sistémicos, enviaron sendos oficios a Jesús de la Fuente, señalando su imposibilidad de cumplir con la presentación de los informes regulatorios.

Sucedió que el sistema millonario, contratado por la CNBV, presenta intermitencias que hacen prácticamente imposible que los regulados carguen la información que deben presentar por ley.

Francisco Moreno. (Créditos: El Heraldo de México)

Como le platiqué, De la Fuente instruyó a su hombre de confianza, Francisco Moreno, Vicepresidente de Administración, a adjudicar en forma directa el contrato a Microsoft, que dirige Rafael Sánchez Loza.

En abril de 2023, en una sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Moreno Rojas defendió la autorización para la contratación directa de la citada empresa.

Su argumento para defender una compra de más de 100 millones de pesos anuales por un mínimo de dos años, fue que Microsoft era la única empresa que cumplía los requerimientos de la CNBV.

Pero con la novedad es que el servicio nunca lo prestó la empresa que dirige globalmente Satya Nadella, sino otra compañía que fue subcontratada por Microsoft de México.

A pesar de que la asignación fue observada por el Órgano Interno de Control (OIC), cuyo titular, Juan Arturo Hernández, le quitaba a De la Fuente denuncias por acoso y hostigamiento laboral y sexual, el contrato se entregó por unanimidad de votos. Juan Arturo Hernández. (Créditos: El Heraldo de México)

El OIC autorizó la migración a la nube y observó que la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia señaló, no obstante, que el contrato establecía exceso de productos y servicios adicionales a los dictaminados.

Observó también que ese proyecto representaba un costo estimado para 2023 de unos 256 millones de pesos, lo que representaba un incremento de 532%, contraviniendo la política de austeridad de la 4T.

Los bancos que se atrevieron a enviar el oficio al presidente de la comisión, ni más ni menos que BBVA, de Eduardo Osuna, y Banamex, de Manuel Romo, temen ahora posibles represalias, pues la furia de “don Jesús” se hizo sentir no solamente al interior de este órgano desconcentrado. Eduardo Osuna. (Créditos: El Heraldo de México)

Y es que el “pacto” de mantener silencio y no mencionar el problema que enfrentan muchos bancos y otros intermediarios financieros hace más de un año, no fue “honrado” por los regulados.

¿Estará enterado el secretario de Hacienda, Edgar Amador, del caos dentro de la CNBV que vigila y regula a la banca? ¿Tendrá alguna razón la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, para no actuar?

¿Sabrán, al menos, que los empleados de esa Comisión están imposibilitados para trabajar, pues hay días que ni el internet funciona? Carlos Hank González. (Créditos: El Heraldo de México)

LE HABÍA ADELANTADO que no perdiera de vista a Préstamo Feliz. Se trata de la financiera no bancaria con sede en Monterrey dirigida por Fernando García Sada, Eduardo García Alanís y Sergio de Jesús Elizondo Muñoz. Esta sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) presume tener una cartera total de más de 13 mil millones de pesos en saldos globales, pero en los últimos meses arrastra incumplimientos con sus principales acreedores, entre ellos inversionistas internacionales, a quienes debe cerca de 5 mil millones. Lo grave no es solo el monto, sino el modus operandi. Desde hace tiempo, Préstamo Feliz ha venido desviando recursos provenientes de créditos domiciliados que en teoría deberían ser dirigidos a un fideicomiso fuente de pago, lo que no solo deja expuestos a sus acreedores y clientes, sino que también han convertido en victimas a entidades fiduciarias y bancarias de primer nivel. Apunte a Banorte, de Carlos Hank González; BBVA, de Eduardo Osuna; Santander, de Felipe García Asencio, y Banamex, de Manuel Romo. El caso está ya en tribunales y la historia apenas comienza. Y no se trata de un grupo improvisado. Hablamos del mismo grupo de interés que hace apenas un año logró la adquisición y toma de control de Banco Forjadores, con la autorización expresa de la multi referida CNBV. Víctor Rodríguez Padilla. (Créditos: El Heraldo de México)

LAS PROTESTAS POR la falta de pago de Pemex a sus proveedores no cesan. Según el informe al primer trimestre a la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión de Valores de Estados Unidos, la deuda de corto plazo había disminuido únicamente 20%, equivalente a 5 mil millones de dólares de los 24 mil millones que reportó la empresa al cierre de 2024. Significaría que solo en abril la petrolera liquidó otro 40% más, es decir: ¡triplicó el esfuerzo que hizo en tres meses! Lo cierto es que si esta información fuera cierta, el director Víctor Rodríguez Padilla no habría sido increpado fuertemente durante las reuniones que ha sostenido con empresarios de Tabasco, Veracruz y Campeche en las últimas semanas. Existen dos elementos que confirman que la paraestatal no ha pagado. Primero: la petición directa a los proveedores de cemento, tuberías, maquinaria pesada, plataformas, navieras off shore, entre otras, para que no suspendan la entrega de bienes y servicios, a cambio de no ser sancionados o auditados. Rodríguez Padilla sostiene que las compañías tomaron ventaja en precios y costos en la anterior administración en colusión con el equipo de Octavio Romero. Más que una petición, fue amenaza, dijeron los asistentes quienes no dudaron en grabar el tono de las declaraciones del director general. Segundo: son cada vez más las versiones que hablan de los planes de Pemex para emitir deuda en nuevos bonos que permitan aliviar su liquidez. Y aunque esto no fue confirmado por el secretario de Hacienda, Edgar Amador, durante la Convención Bancaria, en los últimos días se retomaron las pláticas con bancos internacionales para revivir esta alternativa. La dirección de Finanzas, a cargo de Juan Carlos Carpio, persona clave en la confianza de la secretaria de Energía, Luz Elena González, trabaja intensamente en mejorar el perfil de riesgo de la compañía para salir de la mejor manera a los mercados financieros y amainar las protestas y bloqueos de vías primarias que extrañamente continúan, a pesar de que, supuestamente, Pemex ya pagó más de la mitad de sus adeudos. Octavio Romero. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL