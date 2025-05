El tumor maligno de la educación pública en México

Mayo siempre será un buen mes para reflexionar sobre la ruta que llevamos en materia de educación. En el epicentro de la crisis educativa que arrastra a México desde hace décadas, hay un actor que se mantiene constante, tóxico y omnipresente: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Lejos de ser un movimiento legítimo por los derechos del magisterio, la CNTE opera como un cártel político que ha parasitado el sistema educativo y convertido la protesta social en un negocio lucrativo, con rehenes, cuotas y extorsión incluida.

Su modus operandi es tan burdo como efectivo: paralizar ciudades, chantajear gobiernos, y sacrificar el derecho de millones de niños a la educación básica en nombre de una supuesta lucha social. Hoy, como ayer, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas son zonas de desastre educativo, no por falta de recursos, sino por el secuestro sistemático del sistema educativo a manos de esta agrupación.

Desde su bastión en el Zócalo de la Ciudad de México, los dirigentes de la CNTE no protestan: negocian botines. Piden aumentos salariales irracionales, hasta del 100%, y la derogación del sistema de pensiones basado en cuentas individuales, buscando volver al modelo clientelar de privilegios garantizados por el Estado sin contrapartida alguna. ¿Y la respuesta del gobierno federal? Una combinación de claudicación y complicidad.

La presidenta se ha presentado como negociadora, pero ha actuado como facilitadora. Canceló su propia iniciativa de reforma al ISSSTE apenas días después de presentarla, anunció condonaciones masivas de deudas con Fovissste, y decretó un aumento salarial superior al de cualquier otro sector público. No obtuvo a cambio ni una tregua, ni un aula abierta. Pero sí dejó en claro que sus decisiones no están guiadas por el interés general, sino por el temor a contrariar a un grupo con capacidad de colapsar la ciudad o incendiar el sur del país, y la ciudad de México.

Peor aún, mientras los ciudadanos sufren bloqueos, pérdidas económicas y caos vial, el gobierno federal despliega a la policía no para liberar las calles, sino para proteger los bloqueos. Así, los rehenes, padres de familia, niños sin escuela, comerciantes, automovilistas, son doblemente víctimas: primero de la CNTE y luego del Estado que, en lugar de defenderlos, financia y blinda a sus agresores.

Porque sí, en el México kafkiano; los maestros en paro siguen cobrando. El Estado no descuenta un peso de sus sueldos, y en algunos casos, los gobiernos estatales incluso cubren los gastos de traslado y viáticos. Esto no es una omisión. Es una estrategia de apaciguamiento que perpetúa el círculo vicioso: protesta violenta, presión mediática, concesión presupuestal, y vuelta a empezar.

¿Y cómo logra la CNTE movilizar a miles de docentes para acampar semanas en el centro de la capital? No es por mística ni vocación: es por coerción. Los líderes estatales de la Coordinadora manejan los nombramientos, los ascensos y las plazas. Quien no marcha, no asciende. Quien desobedece, paga multa. En este sistema de feudo sindical, el mérito profesional ha sido sustituido por la lealtad al cacique local.

Lo que ocurre hoy con la CNTE no es solo un síntoma de la debilidad institucional del Estado mexicano, sino una muestra clara de su rendición moral. Porque no se trata ya de negociar con actores radicales, sino de financiar su operación, legitimar sus métodos y aceptar como normal lo que debería ser inaceptable: que un grupo con prácticas mafiosas decida si los niños van o no a la escuela.

Lo peor es que este ciclo no terminará con una nueva concesión ni con el acuerdo que inevitablemente se firmará. Como cada año, volverán. Con nuevas exigencias, con más violencia, con mayor descaro. Porque han aprendido que en México la CNTE no es castigada: es premiada.

El resultado está a la vista: una educación pública devastada, generaciones completas de estudiantes abandonados, y un sistema donde el único aprendizaje real es que la extorsión funciona.

Sí, la CNTE es un negocio redondo. Pero también es, sin duda, uno de los mayores responsables de la debacle educativa nacional. Y lo más grave: sigue operando con la complicidad de los gobiernos que dicen combatirla. Si no cambiamos los grupos que tienen secuestrada a la educación desde hace años, y no buscamos métodos alternativos para educar a las siguientes generaciones, el futuro no será incierto, tendremos la absoluta certeza del colapso como sociedad.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

PAL