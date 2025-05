No voten por Morena (porque me iría muy mal)

Lo piensa todos los días. Cada acción de su gobierno es para evitar que hagan eso los queretanos. Cada obra que inaugura y cada decisión que toma es para que siga el PAN en el poder. Pero no se pudo contener y lanzó la arenga: no voten por los guindas.

Se equivocó Mauricio Kuri, porque un día ruega dinero a la Presidenta Sheinbaum y otro, con micrófono en mano, pide apoyo electoral y que le den la espalda al grupo que le viene pisando los talones, rumbo al 2027.

El pasado viernes, aseguramos en este mismo espacio que la sentencia multimillonaria contra García Luna y su esposa, movería el tablero de Querétaro. Primero, porque por donde se le vea, es un golpazo al panismo; recordemos que el super policía, era el hombre más cercano a Felipe Calderón.

Y segundo, porque la Unidad de Inteligencia Financiera UIF (que dirigió Santiago Nieto) fue la que logró armar el complejo rompecabezas de la estrategia financiera para “lavar” los sobornos que recibieron, producto de los diezmos de muchos contratos, en su paso por la Secretaría de Seguridad Pública.

Pero ayer a mediodía, la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, escribió en su cuenta de X: “Qué curioso que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien ha sido uno de los más beneficiados por los gobiernos de Morena, hoy pida no votar por nosotros.

“Seguro anda preocupado porque ya le pasaron las encuestas. Postdata.- Más de la mitad de las y los queretanos votaron por Morena el año pasado. Pregunta seria: ¿para ellos no gobierna?”.

Efectivamente, debe estar muy preocupado el gobernador Kuri porque los últimos ejercicios demoscópicos hablan de que si hoy fueran las elecciones, apenas ganaría por un pelito. Efectivamente faltan dos años, pero todos sus analistas y operadores electorales ya le advirtieron que las cosas se le pondrán muy difíciles al titular del Ejecutivo local saliente.

Pero más allá de quién sea el candidato del PRIAN, y si logran conservar el poder, o se lo entregan a Morena, Kuri está preocupado por las investigaciones de la misma UIF (de Pablo Gómez) sobre él, su familia y socios.

Un gobernador no muy bien portado en materia financiera que ha beneficiado cuatro años consecutivos a un grupo de empresarios consentidos y a quien no le crecen los enanos de su circo electoral, no debe de dormir muy bien que digamos. Por eso tiene todo el sentido del mundo su polémica declaración: no voten por Morena. Le faltó decir, porque me iría muy mal.

COLOFÓN:

*Ya basta de chantajes. Si la administración Sheinbaum acaba con los profesionales de la extorsión, que son los líderes de la CNTE, la Patria se lo agradecerá.

*Recibió el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, otro auto de formal prisión; ahora por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

*Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, fue elegante con la Presidenta: “en Jalisco la queremos mucho.”

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX

X: @GUSTAVORENTERIA

