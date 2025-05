¿Estamos listos para combatir el grooming?

En un mundo cada vez más conectado y desregulado, la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes ha dejado de ser un riesgo hipotético para convertirse en una amenaza cotidiana. El grooming —acoso sexual ejercido por adultos a través de internet mediante el uso de perfiles falsos— no es un fenómeno nuevo, pero se ha sofisticado con la tecnología, y más recientemente, con la inteligencia artificial.

Mientras países como Argentina ya elaboran guías prácticas para prevenir y atender estos casos, en México seguimos enfrentando enormes vacíos, no solo legislativos, sino operativos. Aunque el Código Penal de la Ciudad de México sanciona esta conducta (artículo 179 BIS) con penas de 4 a 6 años de prisión, el verdadero problema está en la investigación.

Entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, el 21% de los usuarios de internet mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso, según el INEGI. El dato es alarmante: hablamos de 77.6 millones de personas. Dentro de este universo, las niñas registraron la mayor incidencia de mensajes ofensivos, insinuaciones sexuales y contacto mediante identidades falsas. Pero ¿cuántos de estos casos se denunciaron? Y más importante aún: ¿cuántos se resolvieron?

Aquí está el talón de Aquiles: México no está preparado para perseguir estos delitos. Las direcciones IP ya no conducen necesariamente al autor; los "puenteos" y redes ocultas hacen que rastrear a los responsables sea como perseguir sombras. Y si eso no fuera suficiente, solo hay en promedio cuatro policías cibernéticos por cada millón de habitantes, según el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2023.

La realidad es clara: mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, el sistema de justicia camina en cámara lenta. La inteligencia artificial ya es capaz de simular voces humanas con escalofriante precisión. ¿Qué haremos cuando estos recursos se usen para extorsionar, manipular o acosar a menores?

México necesita una transformación urgente en su estrategia de seguridad digital: más personal capacitado, más tecnología y, sobre todo, más voluntad política para enfrentar una forma de violencia que ya no vive en las calles, sino en las pantallas.

Los operadores del sistema de procuración de justicia debemos cambiar el chip y entender que necesitamos regular la inteligencia artificial, de lo contrario, los fraudes, los abusos, los acosos y demás delitos, quedarán impunes en mayor medida.

¿Usted qué opina?

POR ADRIÁN ARELLANO REGINO, ABOGADO PENALISTA, SOCIO EN VEGA MAC GREGOR ARELLANO S.C.

PAL