El país vive un río revuelto. ¿Quién o quiénes están interesados en agitar las aguas al gobierno de la presidenta Sheinbaum, que apenas se aproxima a sus primeros ocho meses? ¿Qué los mueve a conducir al país a una espiral de descomposición? Los frentes abiertos se acumulan, los operadores políticos escasean y las grillas abundan. La presidenta navega sin demasiados incondicionales. No pocos de quienes la acompañan lo hacen sin lealtad a su proyecto y se frotan las manos para verla naufragar.

El asesinato de los dos más cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en circunstancias que conllevan planeación y logística quirúrgica, con intención de enrarecer el clima político y generar desestabilización; el pronunciamiento del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, afirmando tras el crimen, que “la violencia política en México es real”; la creciente provocación de la CNTE, que en una misma semana boicoteó el ingreso de periodistas a la mañanera de la presidenta, impidió la entrada a funcionarios del gabinete del Seguridad y tomó por asalto las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, son malas señales de gobernabilidad.

Sumado a eso, varios gobernadores de la 4T están en la lupa de las agencias de seguridad estadounidenses, la violencia está lejos de encontrarse bajo control, la economía no marcha bien, el gobierno de Trump va por una tajada de las remesas enviadas desde EU… y por si faltara algo, pocos en el oficialismo meten el pecho a las balas por la presidenta, que parece quedarse sin pararrayos. La mayoría, da un paso atrás. ¿Dónde están, por ejemplo, los coordinadores parlamentarios? ¿La dirigencia del partido?

El oficialismo parece más ocupado en las reyertas internas y disputándose el poder, que cerrando filas. Cada quién ve por sus intereses. ¿Quién articula? ¿Quién llama a la unidad?

Esta semana, además, Sheinbaum será víctima de una reforma que ella no impulsó y nada bueno traerá ni a su gobierno, ni a México: la judicial. El proceso que desembocará en la elección del domingo 1 de junio ha estado tapizado de ilegalidades y abusos. Es parte del legado de AMLO y sus radicales, que disfrutan ver arder la pradera. Lanzaron un cerillo y se fueron con todo y extintores. Que se encargue la presidenta. Sheinbaum no pudo detener el incendio con el que se encontró y el daño puede ser irreversible, no solo al sistema de impartición de justicia, sino sobre todo a la estabilidad económica: ¿quién querrá invertir en un país sin certeza jurídica, donde las reglas del juego se modifican a capricho y según los humores de la 4T?

La elección judicial es la mayor torpeza política en décadas. El proceso, que nació ilegítimo de origen, conduce al país a un pantano. El daño es incalculable; los riesgos, incontables.

El escenario político luce descompuesto. López Obrador heredó un país sostenido por alfileres y, parece, hay varios -sobre todo dentro del oficialismo- dispuestos a quitarlos. ¿Por qué?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ