A terceros

En las calles de comunidades como South Jersey, lejos de los discursos oficiales, algo profundamente doloroso está ocurriendo: familias migrantes están retirando a sus hijos de las escuelas. No lo hacen por desinterés en la educación, sino por miedo. Miedo a la deportación, a la separación forzada, al trauma irreversible.

Padres y madres indocumentados, enfrentando un sistema hostil, están tomando decisiones impensables. Algunos firman poderes notariales para que, en caso de ser detenidos, alguien más se haga cargo de sus hijos. Otros simplemente renuncian a su sueño americano y se auto-deportan, temiendo que ICE llegue antes. Y muchos —demasiados— han optado por mantener a sus hijos ocultos, en casa, lejos de las aulas y del mundo exterior.

Una madre, al explicar por qué sacó a sus hijos de la escuela, dijo: “Imaginen el estrés en los niños… no salen, no disfrutan su juventud, están restringidos incluso de la escuela”. Otra evitó que su hijo aplicara a la universidad para no exponerlo. En estas decisiones, lo que prevalece no es el abandono, sino el sacrificio. Una protección desesperada en tiempos inhumanos.

El daño es profundo. La escuela debería ser un lugar seguro, un espacio de crecimiento y posibilidades. Pero para muchos niños migrantes, se ha convertido en una amenaza latente. El temor ha desplazado la esperanza. Y eso no solo afecta a quienes viven en la sombra, sino que nos afecta como sociedad.

Lo más trágico es que muchas de estas políticas no solo separan familias, también destruyen futuros. La infancia robada no se recupera. El trauma de ser apartado de tus padres o vivir con el temor constante de perderlos deja marcas que duran toda la vida. Estamos viendo generaciones crecer entre el silencio y el encierro, no porque hayan hecho algo malo, sino porque el sistema los ha marcado como ilegítimos.

El discurso político podrá justificarse con palabras como “orden”, “seguridad” o “control fronterizo”. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo es una deshumanización sistemática. Lo que se ha roto no es solo el espíritu de muchas familias: es la promesa de que este país podía ser un refugio, una oportunidad, un hogar.

Como sociedad, debemos responder. No con caridad, sino con justicia. No con lástima, sino con acción. Porque cada niño que abandona la escuela por miedo, cada madre que se esconde, cada familia que desaparece en el silencio, es una herida que nos pertenece a todos.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ