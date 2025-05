Que manden a la CNTE a EU

Delicadísima declaración, por decir lo menos, lanzó ayer la científicA en San Luis Potosí, azuzando a las huestes de Morena en Estados Unidos, y a los paisanos indocumentados en general, a considerar movilizaciones en repudio al impuesto de 3.5% a las remesas que aprobó la Cámara de Representantes y cuya ratificación perfila el Senado.

“De ser necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México”, dijo.

Pero un día antes, criticó las movilizaciones que los últimos nueve días han realizado integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, contra su gobierno, al que exigen aumento del 100 por ciento a su salario y derogar la Ley del ISSSTE del 2007, que daría a ese gremio el control sobre las pensiones.

De hecho, hasta canceló la reunión que se había acordado con esos docentes, que mantienen un campamento en toda la plancha del Zócalo, frente a sus oficinas, y que literalmente secuestraron el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el viernes durante seis horas.

“Conmigo, sí (se descarta reunión). Y lo explico. Esa reunión estaba acordada desde hace días, es decir, no tendrían por qué haber golpeado a reporteros, afectado, como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad”, explicó.

Tres doritos después, la primera mujer presidentA, advirtió al gobierno de Donald Trump que de ser necesario se movilizarán para reprobar el gravamen a las remesas, además de que llamó a los mexicanos en EU a saturar los correos electrónicos de los legisladores republicanos con textos de rechazo a esa medida.

Más allá del doble discurso de la mexicana, varios republicanos consideran dicha declaración como una afrenta directa a su soberanía nacional, principio al que siempre aluden la científicA y la cuatroté para rechazar y condenar cualquier ofrecimiento de colaboración de personal de EU en territorio mexicano para combatir la inseguridad.

Y no pocos legisladores estadounidenses recuerdan que la Presidencia de México y Morena ignoraron sus peticiones para no aprobar la Reforma Judicial, debido a los riesgos que implica para la relación bilateral y en particular el T-MEC.

Por eso ni vieron ni oyeron a la comitiva de los senadores mexicanos (Andrea Chávez, Ignacio Mier, Amalia García y Mauricio Vila, entre otros), que viajaron a Washington a pedir que no se avalara el impuesto, y les valió “un soberano cacahuate” el rechazo del gobierno mexicano a la iniciativa que Trump llama el “enorme y hermoso proyecto de ley”.

Incluso entre legisladores demócratas, también en desacuerdo con el impuesto, ven como un riesgo el llamado de la presidentA Sheinbaum a movilizarse, y comentan que sacar a los paisanos en EU a protestar sería ponerlos en bandeja de plata para que la Immigration and Customs Enforcement los detenga y deporte.

Porque allá no se toleran manifestaciones como las de la CNTE acá.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

MAAZ