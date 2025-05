Mariana Botas está harta de que la difamen por perder peso

MARIANA BOTAS: HE BAJADO 10 KILOS Y BAJARÉ MÁS, ESTOY HARTA DE QUE ME DIFAMEN DICIENDO QUE ME EMPASTILLO A ESCONDIDAS DEL DOCTOR Y DE MI FAMILIA

Mariana Botas, dicen tus fans que les preocupa que estés tan delgada…

“Cuando estás flaca, te dicen que te ves enferma y si tienes kilos de más te dicen gorda, yo diría ningún chile les embona, he bajado 10 kilos, pero yo estoy acompañada de un doctor cirujano y bariatra, no soporto que los medios amarillistas inventan por vender, me difaman y queman mi nombre, al decir que me empastillo a escondidas de mi familia y de mis amigos, y que los doctores ya me decían que parara. ¡Ya déjenme, suéltenme, dejemos de opinar de los cuerpos ajenos, respetemos!”

“Todo eso es una mentira absoluta. Llevo más de un año y medio con un tratamiento, porque hay que revertir mi resistencia a la insulina y mi metabolismo tiene que cambiar, tengo que tener más músculo que grasa y aún tengo más grasa que músculo, he bajado paulatinamente y voy a seguir bajando. Estoy muy contenta porque es un tema de salud y me siento a gusto y contenta con mi cuerpo, estar contento y sano es tema de cada uno, a los demás no les tiene por qué importar”, dijo Mariana Botas.

La actriz también habló de su carrera: “Yo empecé a hacer comerciales de televisión a los tres años de edad, mi primer novela fue un protagónico que hice con Mapat: “Una luz en el camino” en la que Guillermo Capetillo era mi papá y comedia hice por primera vez en “Una familia de 10”.

¿MONSTRUO O MÁRTIR? DEL JUICIO AL LINCHAMIENTO: EL CASO HÉCTOR PARRA EN MANOS DE LA JUSTICIA Y DEL ESPECTÁCULO

Héctor Parra, condenado a 12 años y 6 meses en prisión por corrupción de menores, sentenciado así por el juez, la ley y los documentos que presentó Alexa Hoffman, sigue diciendo que es inocente. Podrá salir bajo fianza en 2 años con buena conducta, lo triste es que aunque sólo él está tras las rejas, los tres están atrapados en un dolor terrible: Alexa, Daniela y Héctor, porque el pleito no es solo judicial… es emocional, familiar y mediático nuevamente por las declaraciones recientes que dio Alexa Hoffman, quien mencionó haber escuchado que: "Diego, el novio de Daniela, no es su novio, sino el de mi papá" .

DANIELA PARRA Y SU NOVIO DESMIENTEN CON HUMOR RUMORES SOBRE SUPUESTA RELACIÓN AMOROSA ENTRE HÉCTOR PARRA. DIEGO DIJO: ¡YA ME DESCUBRIERON!

Tragedia familiar moderna: un padre preso, dos hermanas peleadas a muerte y un país entero opinando. Dicen que el tiempo acomoda las piezas, lo que no dicen es que nunca las deja igual.

NO SABE QUÉ HARÁ AL SALIR DE PRISIÓN, PRESIENTE QUE COMO ACTOR YA NO LO CONTRATARAN

Héctor dice que cuando salga en dos años no tiene idea que va a hacer, parece que con su tiempo en prisión presiente que como actor ya no lo van a contratar.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ