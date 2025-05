Sin acordeón no hay paraíso en Nuevo León

No son buenos tiempos en Nuevo León. El estado atraviesa una etapa crítica marcada por múltiples crisis que han deteriorado la calidad de vida de sus habitantes y, por ende, la imagen de su gobierno. La escasez de agua, la incesante inseguridad, la contaminación del aire y los problemas de movilidad son solo algunos de los mayores problemas que enfrenta la entidad.

Problemas que han impactado negativamente en la popularidad del gobernador Samuel García. Según el Ranking de Gobernadores en México 2025, elaborado por la consultora Statistical Research Corporation (SRC), García cayó 11 posiciones respecto al ranking anterior, situándose en el lugar 24 con un 55.8% de aprobación ciudadana. Este descenso se atribuye, entre otros factores, al incremento en las tarifas del transporte público y a la percepción de una gestión ineficaz ante las crisis mencionadas.

Recientemente han surgido denuncias sobre un presunto operativo del gobierno estatal para influir en la elección judicial del próximo 1 de junio. Se ha reportado que funcionarios del gobierno y miembros de Movimiento Ciudadano (MC) han distribuido "acordeones" con los números de los candidatos a jueces que el gobernador Samuel García pretende favorecer. Estos materiales han sido entregados durante sesiones de capacitación a empleados estatales, quienes estarían siendo presionados para votar por los candidatos indicados y para reclutar a más personas que hagan lo mismo.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León ha recibido al menos 10 denuncias de empleados estatales que afirman haber sido coaccionados para participar en este operativo. Las denuncias describen un patrón de presión, incluyendo la exigencia de entregar credenciales del INE de familiares y amigos, y la participación en simulacros de votación donde se deben tomar fotografías de las boletas y de un código QR personalizado.

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) permite el uso de "acordeones" como apoyo para seleccionar candidatos, el uso de recursos oficiales y la coacción a empleados públicos para favorecer a ciertos candidatos constituyen prácticas ilegales y antidemocráticas. Estas acciones no solo violan la ley electoral, sino que también socavan la confianza en las instituciones y en el proceso democrático.

De comprobarse esta presunta manipulación del proceso electoral mediante el uso indebido de recursos públicos y la coacción a empleados gubernamentales, estaríamos hablando de una mancha imborrable, por lo que es fundamental que las autoridades competentes investiguen a fondo estas denuncias y tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad de la primera elección judicial de nuestra historia.

Si Movimiento Ciudadano siente que se tambalea la joya de la corona que es Nuevo León, interferir en la elección de jueces no es la forma. La democracia se basa en la libre elección de los ciudadanos y en la imparcialidad de las instituciones. Cualquier intento de influir indebidamente en el proceso atenta contra estos principios fundamentales. Y es responsabilidad de todos los actores políticos respetar las reglas del juego democrático y asegurar que las elecciones se lleven a cabo de manera justa y transparente.

IMSS Veracruz Norte a revisión

En el IMSS Veracruz Norte, donde manda Edith Jiménez Martínez, parece no quedar claro que la principal lucha de la 4T es contra la corrupción. Pese a que los tres años previos, la compra de cartuchos de impresión se realizó con requisitos adecuados a los requerimientos del personal médico y administrativo, debido a que avanzaron con apertura internacional; actualmente se desarrolla el proceso LA-50-GYR-050GYR014-N-142-2025, donde la principal ‘red flag’ está en los requisitos a cumplir por las interesadas, pues todo indica que además de ser nacionales, se habrían encaminado a que la ganadora sea Ofivillanely, TCA Empresarial o Valmar Digitalmicro, firmas que operan con Lexmark, marca para la que habrían sido diseñadas las peticiones.

¿Zoé Robledo atraerá la compra para su revisión exhaustiva? Cercanos a la adquisición explican que todo sería obra del ex coordinador de Abastecimiento y Equipamiento en el IMSS Zacatecas, José Manuel Escobedo.

*Crucero que cambia el mapa*

La llegada del Ovation of the Seas a Hutchison Ports ECV en Ensenada no es solo una escala más para Royal Caribbean, presidida por Michael Bayley, sino un golpe de timón en la cartografía del turismo marítimo en el Pacífico. Con sus 348 metros de eslora y espacio para 5 mil pasajeros, esta mole flotante encarna un mensaje claro: Ensenada ya juega en las grandes ligas.

El mérito no es casual. Desde Hutchison Ports México, Jorge Magno Lecona ha liderado una estrategia de expansión que incluyó maniobras técnicas ante autoridades portuarias y mejoras sustanciales en muelle e infraestructura. El reforzamiento del Muelle 2 con nuevas bitas de alta capacidad ha sido clave para permitir el atraque de esta clase de cruceros. El 2 de junio será una fecha para recordar, no solo por la llegada de una embarcación, sino por el cambio de escala que esta representa para Baja California.

Tráfico, obras y crecimiento urbano

La crisis de movilidad que enfrenta Monterrey ha alcanzado un punto crítico. El crecimiento poblacional y vehicular ha superado la capacidad de la infraestructura actual. Ante ese panorama, el Viaducto Morones Prieto aparece como una propuesta que podría aliviar una red vial al borde del colapso.

La Cámara Nacional de la Industria de la Construcción destaca el valor de estas soluciones que ya forman parte del paisaje urbano de ciudades desarrolladas. A ello se suma el fenómeno migratorio interno que incrementa la presión sobre los sistemas de transporte sin que la infraestructura logre seguir el ritmo.

La Caintra, por su parte, plantea que este tipo de proyectos deben sustentarse en diagnósticos técnicos serios. Para el organismo, una movilidad eficaz no se alcanza con una sola vía, sino con un modelo integral que contemple el transporte público, los desplazamientos no motorizados y la circulación de mercancías. La apuesta por obras como el viaducto, financiadas parcialmente por la iniciativa privada, puede representar una vía eficaz para complementar las inversiones gubernamentales.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

COLABORADOR

TWITTER: @ARTURO_RDGZ

MAAZ