Ya no queremos brillar, queremos respirar

Durante años, comunicar era aspirar. En México, las marcas, los medios y las empresas impulsaron una narrativa donde el éxito se medía en brillo, control y belleza. Desde los rankings de “mujeres poderosas” hasta los comerciales que prometían plenitud en frascos de crema o autos último modelo, la perfección era el mensaje central.

Pero llegó el agotamiento. Y con él, una nueva tendencia en comunicación: el radical candor. Decir la verdad, incluso cuando incomoda. Mostrar la vulnerabilidad, el límite, el error. Hoy, las audiencias no quieren que les vendan sueños inalcanzables. Quieren conexión. Quieren humanidad.

Mientras las marcas “viejas” siguen editando la realidad -ilusiones de productividad infinita, maternidades perfectas, mujeres que todo lo pueden-, las nuevas marcas enfocadas en generaciones jóvenes apuestan por otra vía: la honestidad emocional. Usan el influencer marketing no para fingir, sino para contar historias reales. ¿El desayuno? A veces es ansiedad con café. ¿El éxito? También viene con dudas y lágrimas. Y no pasa nada.

En redes sociales, esta narrativa ya es norma. El CEO que habla de burnout. La influencer que comparte su terapia. La marca que admite no tener todas las respuestas. Las campañas que se atreven a decir “no sabemos” o “esto es lo que hay”. Ya no gana quien grita más fuerte, sino quien se atreve a susurrar: “esto es lo que soy”. En cambio, los discursos tradicionales se sienten cada vez más lejanos, casi ridículos. ¿Quién puede hoy creerse al ejecutivo de traje que habla de “excelencia”, mientras ignora que su equipo está al borde del colapso? ¿O al comercial que te promete felicidad y matrimonios feliz con hijos que bailan al ritmo de trapeador?

Un mundo feliz de Aldous Huxley ya lo advertía: tanta felicidad impuesta termina por vaciarnos. Hoy, comunicar es tener el valor de no fingir. Y sí, a veces es incómodo, contradictorio, frágil. Pero también profundamente humano. No sabemos qué viene. Pero algo está claro: la perfección aburre, el dolor conecta, y la verdad -por incómoda que sea- tiene mejor engagement. Quizá no venda cremas, pero sí construye confianza lo que, en estos tiempos, ya es revolución.

POR MÓNICA CASTELAZO

Experta en Comunicación y Marca Personal

X: MonicaCastelazo

