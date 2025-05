Repunta economía mexicana

Se mantiene sólida la economía mexicana y avanza con “buena marcha”, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Edgar Amador. De entrada, el INEGI reportó un crecimiento de 0.6% en el PIB, durante en el primer trimestre de este año, cuando el pronóstico era 0.4%, y se han alcanzado niveles récord en exportaciones e ingresos tributarios. Además, el desempleo está en mínimos históricos, por lo que auguró que el consumo seguirá en ascenso durante los próximos meses.

Ebrard, con misión en Washington

La presidenta Sheinbaum envió a Washington al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para reforzar las negociaciones comerciales con el gobierno de Donald Trump, luego de que la Cámara de Representantes de EU aprobó gravar las remesas con 3.5%. El funcionario llega hoy, buscando evitar que el Senado ratifique el impuesto.

Rastrean bienes de prestanombres

Inició la UIF, encabezada por Pablo Gómez, los trabajos para localizar bienes de prestanombres del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Esto, para cumplir la sentencia de una corte de Miami, Florida, que obliga al ex funcionario, preso en una cárcel de New York, a pagar a México una multa de 2 mil 500 millones de dólares.

Arman blindaje para comicios

Visitó la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria estatal participó en la reunión del Gabinete de Seguridad, en la que se habló sobre las medidas que se establecerán para garantizar la paz en la entidad antes, durante y después de las elecciones locales y judiciales del próximo 1 de junio.

Se la vuelve a cantar a Monreal

Revivió la ex alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, su pleito con el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. En enero pasado lo acusó de “traición”, sin mayor consecuencia. Pero ayer, tras inaugurar su galería de arte, dijo: “He recibido amenazas directamente de Ricardo Monreal y he presentado las denuncias correspondientes”.

MC, al filo de una multa

Es Movimiento Ciudadano, presidido por Jorge Álvarez Máynez, el único partido que se resiste a integrar en sus estatutos normas que garanticen plenamente la equidad y normas para prevenir y sancionar la violencia política de género. Y si en 15 días no lo hace, el INE, encabezado por Guadalupe Taddei, le aplicará sanciones.

Lo que quiso decir

No sintió lo duro sino lo tupido el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, luego de que buscó difundir como “crimen de Estado” el homicidio contra dos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Obvio recibió miles de críticas, por lo que aclaró que en realidad quiso decir que fue un “crimen contra el Estado”.

