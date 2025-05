Pachuca, en manos del miedo

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que la percepción de inseguridad en la capital hidalguense subió más de tres puntos en los primeros meses del año.

No es casualidad. Pachuca apenas tiene 400 policías municipales para atender a una ciudad con casi 400 mil habitantes; es decir, por cada mil personas hay un solo policía. Muy lejos de los estándares de la ONU, que recomienda uno por cada 500. Se necesitaría, al menos, el doble. El resultado ya se vive en diferentes zonas de la ciudad: colonias como San Antonio, Anáhuac, C. Doria y Plutarco Elías Calles se han convertido en focos rojos sin vigilancia suficiente. Y los delincuentes lo saben.

Pero el problema no es sólo la cantidad, también es la precariedad. Desde marzo, los elementos de seguridad han denunciado que no tienen servicio médico digno. Cuando se enferman o sufren algún accidente, deben pagar atención privada o buscar espacio en el Hospital General. No cuentan con herramientas indispensables para su trabajo, como radios funcionales; muchos usan sus propios teléfonos para coordinarse. ¿Chalecos, armas, uniformes, patrullas? Ni hablar. ¿Salarios dignos? Tampoco. Nada que los blinde a ellos ni a sus familias.

Municipios como Pachuca cuentan con recursos importantes del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) -en este caso, más de 314 millones de pesos-. Sin embargo, como ocurre en gran parte del país, esos recursos no se traducen en mejoras reales en materia de seguridad. No se invierte en la contratación de más elementos, ni en mejores condiciones laborales, ni en equipamiento básico. Por eso, al interior de la corporación, los policías advierten que, de no recibir herramientas y condiciones dignas para hacer su trabajo, podrían irse a paro laboral.

***

CRISIS EN EL TECNOLÓGICO DE SLP: CORRUPCIÓN, ACOSO Y COMPLICIDAD

El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí atraviesa una de sus peores crisis internas. Acusaciones de acoso laboral, hostigamiento, corrupción administrativa y complicidad sindical estallaron públicamente esta semana, cuando maestros y alumnos decidieron manifestarse y bloquear una de las principales vialidades frente al plantel.

El protagonista es el director José Diego Bárcenas, aunque también fueron señalados sus subdirectores Alejandro Ríos Olivos, Irma Luz Torres Vidales y Octavio Villalobos Fernández, acusados de operar una estructura de poder que castiga al personal disidente y protege los abusos. A la red se suma el líder sindical Sergio Sierra Segura, a quien los inconformes acusan de ser más leal al director que a los trabajadores que representa.

Se lanzó un ultimátum: si el Tecnológico Nacional de México no interviene de inmediato, el ITSLP cerrará sus puertas la próxima semana. Un plantel que debería formar a los ingenieros del futuro, hoy se asfixia por los abusos del poder.

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

MAAZ