Nuestros senadores defienden las remesas

El Doctor Patán se imagina la escena con emoción. Con gratitud. Con solidaridad, a la distancia. Gallarda, popular, progresistamente, un pelotón de nuestros senadores decidió lanzarse al corazón mismo del imperio a negociar los impuestos contra las remesas de los migrantes. Y al hacerlo me pusieron lágrimas en los ojos, se entiende que lágrimas de las buenas, y la imaginación a flor de piel. Me puedo figurar la conversación de los tribunos entre ellos, y con sus interlocutores norteamericanos.

–Compañeros, ¿hablan inglés?

–¡No, no ma!

–No, compañero.

–No.

–I do. Era requisito en el ITAM.

–Para que me traduzcas… Ahí te va: Hermanos americanos. Ponerle un impuesto a las remesas es dispararte en el pie.

–Ehhh… American brothers and sisters. Don`t shoot your own feet.

–Gracias.

–You’re welc… Eh… A ti, mano. Perdón: compañero.

–¿Trajiste los ejemplares de la “Cartilla Moral”? Yo digo que se los pasemos y vámonos a cenar. Ahí está todo. Que se las traduzcan.

–No manches. Creo que se sintieron agredidos con lo del disparo en el pie. Velos. Tienen caras medio raras.

–Los gringos no son muy de dobles sentidos, mi hermano.

–I’m sorry for the confusion. For a Mexican, an American is a brother. What i mean is… Excuse me.

–¿Cómo vamos? ¿Siguen ofendidos?

–Traigo medio oxidado el inglés. En Oaxaca lo usamos poco. Déjame agarrar el traductor de Google. Como apoyo.

–A huevo. Ya extraño los tacos. ¿Te ha llevado el Félix a los de tripa en Chilpancingo?

–What i said about the shot was a methapor.

–Yo más bien pensaba en una hamburguesa. Digo, para eso vinimos. Me dicen que hay unas en las que te dejan servirte el queso fundido. Onda barra libre. Y los meseros son mexicanos.

–¿Cómo se dirá en inglés “pueblo bueno”?

–Uf, me apunto. Me gustan con queso, doble tocino y jalapeños. ¿Venden chelas? Me acuerdo de un lugar en la Balbuena donde las servían en floreros. Te vaciaban como dos caguamas. Me está dando sed de la mala.

–Ha de ser algo como “good people”, ¿no?

–Jalapeños y piña. Así las hacíamos en el puesto de Pericoapa. Vendíamos como 200 el fin de semana.

–Tradúceme, bro: “Recuerden que el poder está en el pueblo”.

–Mmmm… Remember: the power is in the town.

–Como que no te entendieron.

–Chale. No es tan confiable el traductor, ¿verdad?

–Ahorita que estábamos llegando, estoy casi seguro de que vi en la calle a Bad Bunny. Es que el fascismo no podrá frenar a la inmigración. Neta, casi le doy un abrazo.

–¿Bad Bunny no es puertorriqueño? Creo que ellos tienen pasaporte, mano… Perdón: Compañero.

–¿Por qué dijiste “giraffe?

–Pero piña en almíbar, ¿no?

–No dije “giraffe”, senadora, con todo respeto. Dije “tariff”. Quiere decir “arancel”.

–Yo digo que les pasemos el video del Líder sobre Mussolini y Benito Juárez y ya estuvo.

–¿Habrá boletos para el beis?

–¿Alguien se acordó de traer los sarapes?

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

