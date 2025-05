La calificación soberana en 2025

Está surgiendo de nueva cuenta un debate económico sobre el futuro de la calificación soberana de México. Si bien hace poco más de un mes Fitch ratificó la nota en ‘BBB-’, con perspectiva estable; es decir, en grado de inversión, el estancamiento del PIB genera constantes dudas sobre la posibilidad real de que ese nivel sea sostenible.

Los aspectos de mayor incertidumbre tienen que ver con las finanzas públicas y la velocidad a la que el gobierno de Claudia Sheinbaum puede reducir el déficit fiscal para alcanzar su objetivo y llegar a un rango entre 3.9 por ciento y 4.0 por ciento del PIB. Cualquier desviación de ese nivel hacia finales de 2025 sería vista como incapacidad severa de ajustar el gasto, sobre todo viniendo de un déficit de 5.7 por ciento del año pasado.

Ex funcionarios del más alto nivel de la Secretaría de Hacienda me han comentado estos días que hay paradojas a la vista, como que Guatemala, por ejemplo, empieza a ser vista cada día con mejores ojos por parte de las calificadoras, al contrario de México; por lo que sería inesperado que, de pronto, ese país eleve su calificación a grado de inversión, mientras que México lo pudiera perder. Guatemala tiene actualmente una calificación ‘BB’, por debajo del grado de inversión, pero Fitch le puso en febrero perspectiva positiva, aplaudiendo sus recientes reformas.

El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, me dijo en la reciente convención bancaria que es obligación de las autoridades hacendarias cuidar el crédito público del país. Amador está sumamente consciente del riesgo en que incurriría todo el sistema económico si se pierde el grado de inversión. Ese es quizá el elemento de mayor certeza para descartar que ocurra una baja en la nota soberana del país. Sin embargo, no hay que desestimar que las calificadoras no se tientan el corazón y que en ocasiones sorprenden hasta a los más confiados.

MERCADO LIBRE

La plataforma de comercio electrónico que dirige David Geisen añadió una funcionalidad de negocio para creadores de contenido de Tiktok e Instagram, con la que podrán ganar dinero por las vistas de sus contenidos cuando participen en campañas de Mercado Libre. También ganarán hasta 24 por ciento de comisiones en productos recomendados. Sí.

LOS MÁS RICOS

El banco suizo UBS publicó su reporte anual que revela en qué invierten los más ricos a través de sus oficinas familiares. Se reveló que la fortuna promedio de cada familia rica en el mundo es de Dlls. $2 mil 700 millones, y que su prioridad número uno es “preservar la riqueza para las generaciones futuras”. El reporte revela que en América Latina invierten 33 por ciento de su fortuna en acciones; y 31 por ciento en renta fija. En México hay una buena cantidad de oficinas de inversión familiares como las que revela el estudio.

POR: CARLOS MOTA

COLABORADOR

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL