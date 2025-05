De derecha a izquierda

De manera obsoleta, aún hay personas que siguen dividiendo a los gobiernos del mundo como de derechas o de izquierdas. Desde mi punto de vista, esas divisiones ideológicas se encuentran cada vez más desdibujadas. Así como se dice que los extremos se tocan, diría que los rasgos autocráticos y autoritarios hermanan cada vez más estos conceptos supuestamente antagónicos.

Hoy en día, existen muchos ejemplos de lo que me atrevo a afirmar. El Salvador de Bukele se asemeja en mucho al Estados Unidos de Trump o la Nicaragua de Ortega, países que comparten un buen número de coincidencias con la Argentina de Milei. Veamos.

Hace unos cuantos días, al presidente de El Salvador le pareció buena idea callar a las voces disidentes del territorio que gobierna. Su Congreso o Asamblea Legislativa, controlado plenamente por el partido de este mandatario, aprobó con 95% de votos a favor que la mal llamada Ley de Agentes Extranjeros podrá decidir unilateralmente y sin razonamientos de por medio cuales ONG´s o medios de comunicación tendrán la posibilidad de trabajar o no en aquel país centroamericano. En la administración de ultraderecha de este autócrata, un buen número de activistas o periodistas han sido llevados a las cárceles por razones eminentemente políticas y sin derecho alguno a un juicio, a un debido proceso o a defenderse.

Esta ley mordaza es muy similar a la aprobada en el 2020 por un gobierno supuestamente izquierdista, como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Este otro dictador centroamericano de un plumazo borró así a todas las organizaciones sociales y no gubernamentales que existían en su país; también a intelectuales, académicos o periodistas que no coincidían con el régimen y se atrevían a disentir o criticarlo. Ahí tiene usted, en lo que autoritarismo se refiere ambos lados del espectro político son muy parecidos.

A la mejor usted está pensando, bueno, pero estos países no son democráticos, y tiene usted razón, tanto como no parecen serlo ya EUA o Venezuela o Argentina o Rusia, que desprecian igualmente los derechos humanos, la diversidad, el derecho de nosotras a decidir sobre nuestro propio cuerpo y tienen una actitud discriminatoria ante aquello que ellos llaman “los otros”, “la casta”; en fin, los que no coinciden con los intereses imperiales de estas empoderadas autocracias de las que se ve difícil lograr salir rápidamente.

Por ejemplo, en Venezuela se han cerrado en no más de 10 años, más de 27 radiodifusoras por no coincidir con políticas del gobierno de Maduro. En Rusia se persigue a la comunidad LGBTQI+ y se llevan a cabo redadas en clubes nocturnos para reprimir a las personas que forman parte de estos colectivos. Milei, por ejemplo, cerró la comisión encargada de la búsqueda de niños desaparecidos durante las dictaduras y ha puesto graves obstáculos al ejercicio del derecho a la protesta, tal y como lo dio a conocer Human Rights Watch hace unos cuantos meses.

Yo, aquí y ahora, sigo fiel a Steve Jobs y creo que las mejores personas son las que no se doblegan y son capaces, en medio de la tormenta, de pensar diferente.

POR TERE VALE

COLABORADORA

@TEREVALEMX

EEZ