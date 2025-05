Criticar desde el privilegio

Hace algunos días, en su intervención durante un evento organizado por jóvenes universitarios, el gobernador de Nuevo León aseveró que los programas sociales federales significan una “enorme cantidad de dinero” que podría utilizarse de manera más eficiente para atender las verdaderas carencias del país, o al menos, pedir algo a cambio para quienes lo reciben.

No es la primera vez que el Ejecutivo Estatal critica estas políticas públicas. Lo había hecho antes como candidato a gobernador, pero esta es la primera vez que lo hace ocupando el cargo político más importante de Nuevo León. Por ello, me resulta particularmente grave la acusación que refleja, por un lado, una enorme hipocresía y por otro, un desconocimiento sobre los beneficios que han traído estos programas no sólo para las personas que lo reciben, sino para todo el país.

Empiezo con lo segundo: los programas sociales creados por la Cuarta Transformación -como la Pensión Universal para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro o la Beca “Rita Cetina” (antes Benito Juárez)-, son una inversión y una apuesta para el futuro para millones de mexicanos que viven en la pobreza y que significa, incluso, la diferencia entre tener alimento en la mesa, tener un empleo o continuar estudiando. Forman parte, además, de una serie de políticas de justicia social, como el incremento al salario mínimo, que han reducido la pobreza como nunca antes y fortalecido la economía interna.

Mi propia historia es un testimonio de la importancia de este tipo de oportunidades. En su momento, no fue una política pública universal, sino el acto solidario de un empresario lo que le brindó a mi madre una beca que le permitió desarrollar su talento educativo y, a su vez, darnos a mis hermanos y a mí las condiciones para salir adelante. Si mi madre no hubiera tenido esa beca, esa oportunidad, la historia habría sido muy diferente.

Hoy creo firmemente que los Programas Sociales para los Adultos Mayores, por ejemplo, son un mensaje importante para esta población de que importan, de que reconocemos su trabajo. Durante años fueron ellos, con su trabajo, quienes generaron riqueza y pagaron impuestos, que para muchos de nosotros significó educación, seguridad y acceso a la salud. Es una cadena de solidaridad.

Por lo tanto, criticar los programas sociales es una postura que demuestra una desconexión preocupante con la realidad de millones de mexicanos.

Criticar los programas sociales desde la comodidad y el enorme privilegio de vivir en abundancia es irresponsable. Cuando se tiene todas las oportunidades dadas, juzgar a aquellos a quienes se les otorga para brindarles una base mínima de dignidad y la posibilidad de un futuro mejor, es injusto.

Pero, sobre todo, los programas son una herramienta poderosa para combatir la desigualdad. Si de algo se ha presumido en la administración de Samuel García, a través de Marta Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del estado, es que han sido los programas sociales, federales y estatales, los que han logrado reducir la pobreza con programas sociales.

Este año, por ejemplo, el estado de Nuevo León presupuestó 772.1 millones de pesos en apoyos alimentarios a jefas de familia, a cuidadoras y a personas con discapacidad que, entre otras cosas, también ofrecen transferencias económicas directas.

La postura de criticar lo ajeno y presumir lo propio es profundamente hipócrita.

El gobernador pierde la brújula cuando asume que, hoy por hoy, con los beneficios expuestos, alguien estará en contra de los programas sociales. Nadie, con un mínimo sentido de la importancia de la dignidad humana y justicia social, puede estar en contra.

Es hora de dejar de lado las críticas vacías desde el privilegio y reconocer el valor intrínseco de los programas sociales como herramientas fundamentales para la justicia y la dignidad de las y los mexicanos.

POR WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

